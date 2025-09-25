پرۆژەی "هەژماری من"بە نەگۆڕی ماوەتەوە

پێش 3 کاتژمێر

پرۆژەی "هەژماری من"ڕایدەگەیەنێت، نزیک دەبنەوە لە تۆمارکردنی ملیۆنێک مووچەخۆری هەرێمی کوردستان لە سیستەمی بانکی مۆدێرن.

ئەمڕۆ پێنجشەممە 25ـی ئەیلوولی 2025، پرۆژەی "هەژماری من" بڵاوی کردەوە، پڕۆژەی "هەژماری من"بە نەگۆڕی ماوەتەوە لەوەی، هاووڵاتی سەرپشکە لە هەڵبژاردنی بانکی دڵخوازی خۆی، هەروەها ڕێگە نادات بانکی سزادراو بەشداری لە پڕۆژەکە بکات.

دەشڵێت: بانکە بەشداربووەکان هاندەدرێن خزمەتگوزارییەکانیان زیاد بکەن و لقی بانکەکانیان و ناونیشانی ئامێرەکانی ڕاکێشانی پارە لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان زیاد بکەن.

پرۆژەکە ئاماژەی بەوەشکردووە، ئەوەی لە پرۆژەی"هەژماری من"گۆڕانکاری بەسەرهاتووە ئەوەیە، ژمارەی بەشداربووانی پڕۆژەکە ڕۆژ بە ڕۆژ نزیک دەبێتەوە لە ناونووسکردنی یەک ملیۆن مووچەخۆری هەرێمی کوردستان لە سیستەمێکی بانکی مۆدێرن.

لە شوباتی 2023، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پرۆژەی (هەژماری من)ی ڕاگەیاند وەک بەشێک لە دیدگا و ستراتیژی هەرێمی کوردستان بۆ فراوانکردنی گشتگیری دارایی و کەمکردنەوەی پشتبەستن بە پارەی نەختینە (کاش).