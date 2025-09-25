ئامانج ڕەحیم: کاتژمێر شەشی بەیانیی ڕۆژی شەممە نەوت هەناردە دەکرێتەوە

پێش 14 خولەک

ئامانج ڕەحیم، سکرتێری ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند: کاتژمێر شەشی بەیانیی ڕۆژی شەممەی داهاتوو( 27ـی ئەیلوولی 2025) نەوت هەناردە دەکرێتەوە.

پێنجشەممە 25ـی ئەیلوولی 2025، ئامانج ڕەحیم، سکرتێری ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان پەیامێکی لە لاپەڕەی تایبەتی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی(فەیسبووک) بڵاوکردووەتەوە و نوسیوویەتی: خۆشحاڵم وجێی شانازیمە کە بەشدارێکی کارابووم لەگەڵ هەڤاڵەکانم لە شاندی دانووستانکاری هەرێم بۆ گەیشتن بە ڕێکەوتنامەی هاوبەشی سێقۆڵی نێوان کۆمپانیای سۆمۆ و وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان وکۆمپانیا نەوتییەکان بۆ هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێم بۆ بازاڕە جیهانییەکان و بەبازاڕکردنی لە لایەن کۆمپانیای سۆمۆ.

دەڵێت: بە هیوام ئەم ڕێکەوتنامە سێ قۆڵییە ببێتە مایەی سەقامگیریی لە خەرجکردنی مووچە وشایستەکانی هەرێم، وکۆتایی هاتنی نەهامەتی وچاوەڕوانیی مووچەخۆرانی هەرێم بۆ وەرگرتنی شایستەکانی خۆیان لە کاتی خۆی، کە دەبوو هەر لە سەرەتاوە مووچە بەدوور بێت لەم ناکۆکیانە.

ئامانج ڕەحیم ئاشکرای کردووە، ڕێکەوتننامەکە لە شەش ماددەی سەرەکی و پێشەکییەک پێکهاتووە و لە لایەن وەزارەتی نەوتی عێراق و وەزارەتی سامانە سروشتییەکان وکۆمپانیای نەوتییەکان واژۆکراوە و ماف و شایستە و پابەندییەکانی هەر سێ لایەنی تێدا دەستنیشانکراوە.

سکرتێری ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان ئاشکرای کردووە، بڕیارە کاتژمێری 6ـی سەر لەبەیانی ڕۆژی شەممە، ڕێکەوتی(27ـی ئەیلولی 2025) نەوتی هەرێمی کوردستان لە ڕێگای بۆری نەوتی هەرێم - جەیهان وجارێکی دیکە بگاتەوە بازاڕی جیهانیی و لە لایەن کۆمپانیای سۆمۆوە بە بازاڕ بکرێت و داهاتەکەی بگەڕێتەوە بۆ گەنجینەی فیدڕاڵیی بەغدا، سەرەڕای پێدانی مانگانەی بەشی گەنجینەی فیدڕاڵیی لە داهاتە نانەوتییەکانی هەرێم، بەم جۆرەش هەرێم بەشدار دەبێت لە زیادکردنی داهاتی گەنجینەی فیدڕاڵیی عێراق و جارێکی دیکە لە بوودجەی گشتی عێراقەوە تەرخان دەکرێتەوە بۆ دابینکردنی مووچە و شایستەکانی هەرێم.