لە یاریی دیالا و زاخۆ ریكۆردێكی مێژوویی تۆمار كرا

دیالە سێیەمین سەركەوتنی لەسەریەكی بەدەستهێنا

پێش 3 کاتژمێر

لە گەڕی سێیەمی خولی ئەستێرەكانی عێراق، یانەی زاخۆ تووشی دووەمین شكست بوو لەم وەرزە، لە بەرامبەردا دیالە سێیەمین سەركەوتنی لەسەریەكی تۆمار كرد و بەشێوەیەكی كاتی لوتكەی خولەكەی گرت.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 25 ئەیلوولی 2025، لە گەڕی سێیەمی خولی ئەستێرەكانی عێراق، لە بەغدا دیالا میوانداریی زاخۆی كرد، لە چركەی 25 دیالا لە رێگەی وەگاع رەمەزان یەكێك لە خێراترین گۆڵەكانی لەمێژووی خولەكە تۆمار كرد.

دواتر لە خولەكی 6 ناسر محەمەد هێرشبەری یەمەنی یانەی زاخۆ بە كارتی سووری راستەوخۆ كرایە دەرەوە، ئەمەش ئەركی زاخۆی قورستر كرد.



لە نیوەی دووەم، هەمان یاریزان وەگاع رەمەزانی گۆڵی دووەمی بۆ دیالا كرد، ئەگەرچی زاخۆ لە رێگەی محەمەد عەلی عەبوود جیاوازییەكەی كەم كردەوە و لە خولەكی 66 تاكە گۆڵەكەی زاخۆی كرد، بەڵام نەیانتوانی ئەنجامەكە راست بكەنەوە و یارییەكەیان بە دوو گۆڵ بەرامبەر گۆڵێك دۆڕاند، ئەمەش دووەمین شكستی زاخۆ بوو لەم وەرزە، لە بەرامبەردا سێیەمین سەركەوتنی لەسەریەكی دیالا بوو.

زاخۆ دوای ئەم یارییە راستەخۆ ئامادەكارییەكانی بۆ یەكەمین یاریی خولی یانە پاڵەوانەكانی كەنداو دەست پێ دەكات و لە رۆژی 30ـی ئەم مانگە لەنێو یاریگەی خۆی میوانداریی یانەی قادسیەی كوێتی دەكات، یاریی داهاتووشی لە خولی ئەستێرەكانی عێراق لە رۆژی 4ـی مانگی داهاتوو بەرامبەر نەجەف دەبێت.