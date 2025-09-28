لە دەربەندیخان خواردنەوە ماددە کحولییەکان لەبەردەم تاڤگەکان قەدەغە کرا

پێش کاتژمێرێک

قایمقامییەتی دەربەندیخان، رایگەیاند، خواردنەوەی ماددە کحولییەکان لەبەردەم تاڤگەکان قەدەغەیە و هەرکەسێک پابەند نەبێت ڕووبەڕووی یاسا دەکرێتەوە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 28ـی ئەیلوولی 2025، قایمقامییەتی دەربەندیخان بڵاویکردەوە، لەدوای داواکاریی ژینگە پارێزان و هاووڵاتییان، بەبڕیاری لیژنەی ئەمنی و بە ئاگاداریی بەڕێوەبەرایەتیی گەشتوگوزاری دەربەندیخان بڕیادرا بەقەدەغە کردنی خواردنەوەی ماددە کحولییەکان لەبەردەم تاڤگەکان.

سلێمان محەممەد، قایمقامی دەربەندیخان، رایگەیاند: لەبەر بەرژەوەندیی گشتیی و بەو پێیەی ئەو جێگەیە موڵکی گشتییە و لە پێناو بەسەربردنی کاتێکی خۆش لەلایەن هاوڵاتییان و خێزانەکانەوە ئەو بڕیارە دراوە و هاوکات لەسەر ئەرکی قایمقامیەت هێمای قەدەغەکردنی ماددە کحولییەکان و حاویەی تایبەت بە فڕێدانی خۆڵ و خاشاک لەو جێگەیە دادەنرێت .

هەروەها ئاماژە بەوە کراوە، هەرکەسێک پابەندی بڕیارەکە نەبێت ڕووبەڕووی یاسا دەکرێتەوە.