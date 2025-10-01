پێش 28 خولەک

كتێبێكی نوێ له‌ لایه‌ن ده‌سته‌ی ئینسكلۆپیدیای پارتی دیموكراتی كوردستان بڵاو ده‌كرێته‌وه‌، كه تایبه‌ته‌ به‌ قۆناغی ڕاپه‌ڕینی ئاداری 1991 تاوه‌كوو پرۆسه‌ی ڕیفراندۆمی سه‌ربه‌خۆیی كوردستان له‌ ساڵی 2017ـدا.‌

كتێبی "كوردستان له‌ ڕاپه‌ڕینه‌وه‌ بۆ ڕیفراندۆمی سه‌ربه‌خۆیی"، له‌ نووسینی دكتۆر سامان سۆرانی و له‌ لایه‌ن ده‌سته‌ی ئینسكلۆپیدیای پارتی دیموكراتی كوردستان، چاپ و بڵاو كرایه‌وه‌. ئه‌م كتێبه‌ له‌ لە پێشەکییەک و دوو به‌ش پێك هاتووه‌ و به‌شی یه‌كه‌م له‌ دوو ته‌وه‌ر و به‌شی دووه‌میش له‌ سێ ته‌وه‌ر پێك دێت.

بەشی یەکەمی ئەم كتێبه‌ باسی ڕاپەڕینی گەلی کوردستان و لێکەوتە ئەرێنییەکانی دۆزی کورد دەکات و دوو تەوەر لەخۆ دەگرێت لەبارەی، ڕاپەڕین و پەیوەندییه دیپلۆماسییەکانی کورد، ڕاپەڕین بۆ ڕووی دا؟ سەرکوتکردنی دڕندانەی ڕاپەرین لەلایەن ڕژێمی سەدام و کاردانەوەی نێودەوڵەتی، دامەزراندنی پەرلەمان، ڕاگەیاندنی فیدڕاڵی، دامەزراندنی یەکەم کابینەی حکوومەت، ڕێککەوتننامەی مێژوویی واشنتن، پەیوەندییەکانی کورد و ئەمەریکا و کورد و فەرەنسا دوای ڕاپەرین. ڕۆڵی کورد له پرۆسەی ئازادیی عێراق و هاوکێشەکانی دواتر، ئازادکردنی عێراق له ساڵى 2003، ماف و پێگەی کورد له ناو دەستووری ساڵی 2005، کورد لەناو هاوکێشەی عێراقی پاش ڕووخانی ڕژێمی بەعس، سەرۆکایەتی هەرێم وەکو دەسکەوتێکی نوێ بۆ گەلی کوردستان، پەیوەندییه دیپلۆماسییەكان دوای دامەزراندنی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان.

بەشی دووەمی لە بارەی ڕیفراندۆمی سەربەخۆیی کوردستان و یاسا بەرکاره نێودەوڵەتییەکان و دەنگی کوردە، سێ تەوەر لەخۆ دەگرێت کە تەرخان کراوە بۆ، ئامادەکارییەکانی ئەنجامدانی ڕیفراندۆم و هەڵوێستە هەرێمی و نێودەوڵەتییەکان، ڕۆڵی پێشمەرگه له شەڕی داعش به سەرکردایەتی سەرۆك بارزانی، ڕیفراندۆم بۆ سەربەخۆیی؟ ئامادەکارییەکانی ئەنجامدانی ڕیفراندۆم، هەڵوێستی عێراق و وڵاتانی دراوسێ بەرامبەر به ئەنجامدانی ڕیفراندۆم، هەڵوێستی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی، ویلایەتەیەکگرتووەکانی ئەمریکا، ڕووسیای فیدراڵ، بەریتانیا، فەرەنسا و ئەڵمانیا و وڵاتانی دیكه‌ و ڕێکخراوه نێودەوڵەتی و هەرێمییەکان. فەلسەفەی ڕیفراندۆم وەکو فاکتەرێکی گرنگی سەروەری کوردستان، پارێزگاریکردن له مانەوه و یەکپارچەیی و بەهێزکردنی قەواره و دامەزراوه دەستورییەکانی هەرێمی کوردستان، گەلی کوردستان له ڕیفراندۆمدا متمانه بەخۆبوونی بۆ گەڕایەوه تا وەکوو زیاتر بەرگری له ناسنامه نەتەوەییەکەی بکات.

پرۆژە‌ی "ده‌سته‌ی ئینسكلۆپیدیای پارتی دیموكراتی كوردستان" له‌ پێناو ناساندن، كۆكردنه‌وه‌، به‌ دیكۆمێنتكردن و بڵاوكردنه‌وه‌ی مێژوویی كار و خه‌باتی پارتی دیموكراتی كوردستان له‌سه‌ر پێشنیازیی مه‌سرور بارزانی له‌ ساڵی 2014 دامه‌زراوه‌.