وەزارەتی ناوخۆ: سبەی کاروانی هاوکارییەکان دەگاتە سلێمانی و گەرمیان

پێش 46 خولەک

دوای کەمتر لە چەند کاتژمێرێک لە بانگەوازەکەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ بەهاناوەچوونی لێقەوماوانی لافاو، ناوەندی هاوبەشی هەماهەنگیی قەیرانەکان (JCC)ی سەر بە وەزارەتی ناوخۆ ڕایگەیاند: ژمارەیەک لە دەزگا خێرخوازییەکان و کۆمپانیا گەورەکانی کەرتی تایبەت دەستبەجێ وەڵامی داواکەیان داوەتەوە، بڕیارە هەر لە سبەینێوە، لەڕێگەی پلانی مەیدانییەوە، کاروانی هاوکارییەکان بگەیەنرێتە سنووری پارێزگای سلێمانی و ئیدارەی سەربەخۆی گەرمیان.

ناوەندی هاوبەشی هەماهەنگیی قەیرانەکان بە فەرمی ناوی ئەو لایەنانەی بڵاوکردەوە کە وەک یەکەمین وەڵامدەرەوەکان دەستپێشخەرییان کردووە بۆ گەیاندنی کۆمەک.

لیستی لایەنەکان پێکهاتووە لە هەریەک لە دەزگای خێرخوازیی بارزانی، دەزگای ڕوانگە، کوردستان فاوندەیشن، دەزگای خێرخوازیی حاجی ئیدریس سورچی، لەگەڵ هەردوو کۆمپانیای (گەلیاوە و قەیوان).

بەگوێرەی میکانیزمە دانراوەکانی وەزارەتی ناوخۆ، پڕۆسەی دابەشکردنەکە بە سەرپەرشتیی بەڕێوەبەرایەتییەکانی کۆچ و کۆچبەران و وەڵامدانەوەی قەیرانەکان لە سلێمانی و گەرمیان بەڕێوەدەچێت.

جگە لەو هاوکارییە نوێیانەی لەلایەن ئەم دەزگایانەوە دابین کراون، بڕیار دراوە دەرگای کۆگاکانیش بکرێنەوە و یەدەگی لەبەردەست بخرێتە خزمەت لێقەوماوان بۆ پڕکردنەوەی پێداویستییە هەنووکەییەکان.

جووڵاندنی ئەم هەڵمەتە خێرایە وەک وەڵامێک دێت بۆ ئەو زیانە گەورانەی بەهۆی شەپۆلی لافاوەکەی ئەمڕۆوە بەر ژێرخان و ماڵی هاووڵاتییان کەوتووە، بەتایبەت لە سنووری چەمچەماڵ و گەرمیان، ستراتیژیی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەم قۆناغەدا بریتییە لە یەکخستنی توانای دامەزراوە فەرمییەکان و ڕێکخراوە ناحکومییەکان بۆ ئەوەی لە ماوەیەکی پێوانەییدا زۆرترین بڕی هاوکاری بگاتە دەست ئەو خێزانانەی بەهۆی کارەساتەکەوە زیانیان بەرکەوتووە.