کونسوڵی هۆڵەندا: دەمانەوێت بەرهەمە کشتوکاڵییەکانی کوردستان بگەیەنینە دەرەوە

پێش دوو کاتژمێر

کونسوڵی هۆڵەندا لە هەرێمی کوردستان رایدەگەیەنێت: وڵاتەکەیان هەماهەنگی و پشتیوانی کوردستان دەکات بۆ ئەوەی بەرهەمەکانی بە پیشەسازیی بکرێت و بگەیەندرێتە وڵاتانی دەرەوە، هاوکات ئەو بەرهەمانە ببن بە سەرچاوەیەکی باشی داهات بۆ کوردستان، دەشڵێت: کوردستان بە بەرهەمی زۆر باشی کشتوکاڵ بەناوبانگە.

دووشەممە 6ـی تشرینی یەکەمی 2025، ئادریان نایسڵستنین، کونسوڵی هۆڵەندا لە هەرێمی کوردستان لە بەرنامەی باسی ڕۆژی کوردستان24 کە ژینۆ محەممەد پێشکەشی دەکات، ڕایگەیاند: هۆڵەندا پەیوەندییەکی هەماهەنگی توندوتۆڵی لەگەڵ هەرێمی کوردستان هەیە، گوتی: لە کوردستان دەرفەتی زۆر هەن، کاتێک پرسەکە دێتە سەر گەشەپێدانی ئابووری و هاندانی بازرگانی، بە پێویستی دەزانین هەماهەنگی پتەومان لەگەڵ هەرێمی کوردستاندا هەبێت، بۆ ئەمەش پێویستە ئارامییەکی باش هەبێت بۆ هاندانی بازرگانی.

دەڵێت: سەقامگیرییەکی زۆر باش هەیە لە کوردستان، ئێمە لە ڕووی سەربازیشەوە هەماهەنگیمان لەگەڵ هەرێمی کوردستان هەیە، لە ئاستی حکوومەتدا، لەنێوان سەرۆکایەتی هەرێم و سەرۆکی حکوومەتی هۆڵەندا پەیوەندییەکی بەهێز لەنێوان هەردوو وڵات هەیە، کوردی زۆر لە هۆڵەندا دەژین و پەیوەندییەکی زۆر باشیان لەگەڵ هۆڵەندییەکان هەیە، بەمەش پەیوەندییەکان لەڕووی کۆمەڵایەتیشەوە بەهێزە.

کونسوڵی هۆڵەندا گوتی: ئێمە خاڵی هاوبەشمان لەگەڵ هەرێمی کوردستان هەیە، وەک پەیوەندی خەڵک لەگەڵ خەڵک، لەنێوان هاووڵاتییانی کورد و هاووڵاتییانی هۆڵەندی کە بوونەتە هۆی دروستکردنی دەرفەت و بازرگانی، وەبەرهێنەرانی هۆڵەندی دێنە کوردستان و دەیانەوێت پەیوەندییەکان بەهێزتر دروست بکەن، کوردەکانیش دێنە هۆڵەندا بەهەمان شێوە.

ئادریان نایسڵستنین ئاماژەی بەوە کرد، هۆڵەندا یەک لە هاوبەشە هەرە گەورەکانی ئەورووپایە لەگەڵ هەرێمی کوردستان و عێراقدا، لەگەڵ ئەوەی هەرێمی کوردستان و هۆڵەندا پەیوەندییەکی درێژخایەنیان هەیە، لەڕووی سەربازییەوە هەماهەنگی باشمان هەیە بەر لە شەڕی داعشیش، هاوکات لەبواری کشتوکاڵیشدا هەماهەنگییەکی بەهێز هەیە.

ڕایگەیاند: پەیوەندی هۆڵەندا و هەرێمی کوردستان تەنیا لە پرسی بەرهەمی پەتاتە کۆنەبووەتەوە، گوتی: ئێمە لە ئاستی زانیاری و گۆڕینەوەی مەعریفی و هاندانی جووتیاران پەیوەندی فراوانمان هەیە، هێنانی ئەزموونی کشتوکاڵی هۆڵەندا بۆ هەرێمی کوردستان یەک لە بەشە هەرە گرنگەکانی کاری ئێمە بووە لەگەڵ حکوومەتی کوردستان و جووتیارانی کوردستان.

لەبارەی کەرتی کشتوکاڵیش، کونسوڵی هۆڵەندا گوتی: گەشەپێدانێکی زۆر باشی کشتوکاڵی لە کابینەی نۆیەمدا هەستی پێدەکرێت، بەڵام هێشتا دەرفەتی گەورەتر هەیە کاری لەسەر بکرێت، گرنگە حکوومەتی هەرێم کار بۆ هەمەچەشنکردنی ئابووری بکات کە دەرفەتی کار دروست دەکات، بازرگانی زیاتر دەکات و پارە دەخاتە بازاڕەوە، پرۆژە کشتوکاڵییەکان دەتوانن دەرفەتی کاری زۆر دروست بکەن، دەتوانن ببن بە مایەی گەشەپێدانی بەردەوامی ئابووری، لە پرۆسەی بەرهەمهێنان و چاندن تاوەکو بەبازاڕکردنی، دەتوانرێت کاری لەسەر بکرێت، ئێمە دەمانەوێت بۆ ئەوە هاوکار بین.

کونسوڵی هۆڵەندا لەبارەی ئاسایشی خۆراکەوە گوتی: لە عێراق ئاڵنگارییەکی گەورە لەوبارەوە هەیە، نزیکەی 5 ملیار دۆلار بۆ دابینکردنی ئاسایشی خۆراک دەڕوات، بۆ دابینکردنی ئاسایشی خۆراک، پێویستە ئاستی بەرهەمهێنان زیاد بکرێت، ئاسایشی خۆراک کورت نەبووەتە لە دابینکردنی خۆراک، بەڵکو بریتییە لە دروستکردنی هەلیکار، هەوڵدان بۆ بەهێزکردنی ئابووری، پێشتر کوردستان چپسی دەهێنایە کوردستان، بەڵام ئێستا پەتاتە دەنێرێتە دەرەوە، ئەمە گۆڕانکارییەکی گەورەیە.

لەبارەی هەمەچەشنکردنی داهاتیش گوتی: دەتوانن کشتوکاڵ بکەن بە سەرچاوەی داهات جگەلە وزە، ئەمە یەک لە ئامانجەکانە، چونکە کشتوکاڵ سەرچاوەیەکی گرنگی داهاتە، دەبێت بۆ ئەم ئامانجە ئابووری فرەچەشن بکرێت، چونکە دەرفەتیکار دروست دەکات، کوردستان لە بەرهەمە کشتوکاڵییەکان زۆر بەناوبانگە، من هەناری هەڵەبجەم خواردووە، زۆر حەزم لە هەنگوینی کوردستان هەیە و کوالێتی زۆر بەرزە، ئەگەر خواست لەسەر ئەوە هەبێت ئەو بەرهەمە هەناردەی دەرەوە بکرێت، پێویستە کاری لەسەر بکرێت و بکرێت بە پیشەسازی، کاری بەبازاڕکردنی بۆ بکرێت، ئێمە کار لەگەڵ کوردستان دەکەین بۆ ئەوەی بەرهەمە کشتوکاڵییەکان بە پیشەسازیی بکەین بۆ ئەوەی هەناردەی دەرەوە بکرێت.