سەرۆکی یەکێتیی زانایانی ئایینی ئیسلامیی کوردستان لە 32یەمین سیمپۆزیومی ساڵانەی ئایینی لە ئەمەریکا قسە دەکات

پێش 46 خولەک

سێشەممە 7ـی تشرینی یەکەمی 2025، عەبدوڵڵا وەیسی، سەرۆکی یەکێتیی زانایانی ئایینی ئیسلامیی کوردستان لە 32یەمین سیمپۆزیومی ساڵانەی ئایین و یاسا نێودەوڵەتییەکان لە ئەمەریکا بەشداری لە پانێڵێک لەژێر ناونیشانی ئازادی ئایینی لە جیهانی ئیسلامی کرد و باس لە "ئازادیی ئایینی لە شەریعەتی ئیسلامیدا" کرد.

عەبدوڵڵا وەیسی، سەرۆکی یەکێتیی زانایانی ئایینی ئیسلامیی کوردستان لە گوتارەکەیدا گوتی: ئازادی لە ئایینی ئیسلام بریتییە لەوەی مرۆڤ ویستی و کردەوەکانی خۆی هەڵبژێرێت بەبێ ئەوەی بە زۆر بەسەری سەپێنرابێت و مافی کەسانی دیکە بخورێت و ڕێز لە مافە گشتییەکان بگرێت، هاوکات نابێت ئازادی ببێتە هەڕەشە بۆ سەر سیستەمی گشتی و تاکی مرۆڤ.

ئاماژەشی دا، ئایین پەیوەندییەکی دوو لایەنی هەیە، ئەویش هەم توانای لێپرسینەوە و هەم پەیوەندی بە ئەو کەسە هەیە کە خۆی بە پەرستن پەیوەست کردووە.

ئەوەشی خستەڕوو، ئەوەی ئاینی ئیسلام لە ئایینەکانی دیکە جیا دەکاتەوە، باوەڕی موسڵمانانەی بە خودا، کە کۆڵەکەی ئایینی ئیسلامە، چ بەشێوەی فەلسەفە بێت یان کردەیی، هاوکات ئایین لە تێڕوانینی ئیسلام بریتییە لە چەند بیر و ڕەوشت و یاسایەک کە خودا دای ناوە، بۆ بەڕێوەبردنی کارەکانی و بەدیهێنانی خواستەکانی مرۆڤ.

عەبدوڵڵا وەیسی گوتیشی: لە ئایینی ئیسلام تاک لە دەربڕینی بیروباوەڕی ئایینی خۆیان ئازادن، هاوکات زۆرکردنی لە گۆڕینی ئایینی خۆی نییە، ئەمەش واتە ئایینی ئیسلام ڕێز لە هەموو ئایینەکانی دیکە دەگرێت و ڕێگە بە پێکەوە ژیانی فرە پێکهاتە و فرەئایینی لە یەک وڵات و ناوچە دەدات.

دەشڵێت: هەرێمی کوردستانە یەکێکە لەو ناوچانەی کە زۆرینەی ئایینی ئیسلامی تێدایە، بەڵام هەموو ئایینەکانی دیکە لەو ناوچەیە بەیەکەوە دەژین و بە یەکسانی مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێت و ڕێگەی بە ئازادی فرەئایینی داوە، هاوکات چەندین یاسایی پەیوەست بە فرەئایینی دەرکردووە، ئەمەش هەرێمی کوردستان لە عێراق جیا دەکاتەوە، گوتیشی: ئەمە لەسەر میراتی کولتووری و کۆمەڵایەتیی گەلی کورد و لێبوردەیی دامەزراوە.

باسی لەوەش کرد، هەرێمی کوردستان یەکێکە لە سەلامەترین ناوچەکان بۆ فرە پێکهاتەیی و فرەئایینی لە تەواو ناوچەکانی دیکە، هاوکات ئاماژەی بە یاسایەکی هەرێمی کوردستان دا گوتی: لە هەموو دامەزراوە حکوومی و ناحکوومییەکان، وشە" کەمینی ئایینی" قەدەغە کراوە، ئەمەش لە کاتێکدا لە هەرێمی کوردستان %90 موسڵمان و نزیکەی هەشت ئاینیی دیکەی وەک، ئێزدی، کریستیانی، کاکەی، فەیلی، شەبەک، زەردەشتی کە بە فەرمی دانییان پێ نراوە، کە هەموویان کۆمەڵگەی هەرێمی کوردستانیان پێک هێناوە.

سیمپۆزیومەکە لە 5ی تشرینی یەکەمی 2025 دەستی پێ کردووە و ئەمڕۆ سێشەممە کۆتایی ڕۆژی ئیڤێنتەکە دەبێت، کە چەندین کەسایەتیی ئایینی و توێژەر لە سەرانسەری جیهان بەشدارن و باس لە ئازادی ئایینی و ئاڵنگارییەکانی بەردەمی دەکەن لە وڵاتانی جیهاندا.

