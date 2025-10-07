پارتەکەی کیم جۆن ئوون یادی 80 ساڵەی دەکاتەوە

پێش کاتژمێرێک

لی چیانگ سەرۆک وەزیرانی چین لە دوو ڕۆژی داهاتوودا سەردانی کۆریای باکوور دەکات، مەبەست لە سەردانەکەشی ئامادەبوونە لە یادی 80 ساڵەی دامەزراندنی حزبی کرێکارانی دەسەڵاتدار لە بیۆنگ یانگ.

وەزارەتی دەرەوەی چین ئەمڕۆ سێ شەممە 7ی تشرینی یەکەمی 2025، بڵاویکردەوە، شاندێکی هاوبەشی حزبی و حکوومی وڵاتەکەیان پێنجشەممە 9ی ئەم مانگە بە سەردانێکی فەرمی و بۆ ئامادەبوون لە ئاهەنگی 80 ساڵەی دامەزراندنی پارتی کرێکارانی دەسەڵاتدار دەچنە کۆریای باکوور و ماوەی دوو ڕۆژ دەمێننەوە.

هەفتەی ڕابردوو ئاژانسی یونهاپی چین، لە زاری سوپای کۆریای باشوورەوە بڵاویکردبووەوە، لەوانەیە پیۆنگ یانگ ڕۆژی هەیینی بە نمایشێکی گەورەی سەربازی یادی دامەزراندنی پارتی دەسەڵات بکاتەوە.

لە ڕۆژی 3ی ئەیلولی 2025، سەرۆکی کۆریای باکوور، کیم جۆن ئوون، لە گەڵ ڤلادیمێر پوتن سەرۆکی ڕووسیا و شی جینپینگ سەرۆکی چین ئامادەی نمایشێکی سەربازی ئەو وڵاتە بوون بە بۆنەی سەرکەوتنی چین بە سەر ژاپۆن لە جەنگی جیهانی دووەم و کۆتایی هاتنی جەنگەکە.

کۆریای باکوور و چین لە دوا بەرەی جەنگیانەوە لە نێوان ساڵانی 1950-1953 تاوەکوو ئێستا پەیوەندیەکی باشیان هەیە، هەرچەندە جارجارە لە بارەی پێشبڕکێیان بۆ بە دەست هێنانی چەکی ئەتۆم ڕەخنە لە یەکتر دەگرن، بەڵام پەیوەندیە دیپلۆماسی و سیاسی و ئابوورییەکانیان بە باشی پاراستووە.