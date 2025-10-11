مەکتەبی ڕێکخستنی کەرکووک-گەرمیانی پارتی سوپاسی خەڵکی کەرکووک دەکات

پێش کاتژمێرێک

مەکتەبی ڕێکخستنی پارێزگای کەرکووک-گەرمیانی پارتی دیموکراتی کوردستان سوپاسی خەڵکی کەرکووک و دەورووبەری دەکات بۆ بەشداریی فراوانیان لە کەرنەڤاڵی بانگەشەی پارتی بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق.

ئەمە دەقی پەیامەکەیە:

جەماوەری سەربەرزی شاری کەرکووک، دەنگدەرانی دڵسۆزی لیستی ٢٧٥ی پارتیمان، ڕۆڵە قارەمانەکانی کەرکووکی قەڵای خۆڕاگریی.

بەوپەڕی شانازی و خۆشحاڵییەوە، مەکتەبی ڕێکخستنی پارێزگای کەرکووک-گەرمیان، سوپاس و پێزانینی خۆی ئاراستەی ئێوەی خۆشەویست دەکات، کە ئەمڕۆ لە ئاهەنگی جەماوەریی گەورەی پارتیمان، بە هەزاران کەس ئامادەبوون و گەرمترین پێشوازی و پشتیوانیتان بۆ لیستی 275 و کاندیدەکانمان دووپات کردەوە،ئەم جۆش و خرۆشەی ئێوە، ئەم خۆشەویستی و دڵسۆزییەی ئەمڕۆ نیشانتاندا، سەلمێنەری ئەوەیە کە کەرکووک، شاری پێکەوەژیان و قوربانی، هەمیشە وەک قەڵایەکی بەهێز بۆ پارتی دیموکراتی کوردستان ماوەتەوە و هەرگیز لە یەک جیا ناکرێنەوە.

مێژووی پڕ لە سەروەریی پارتی و کەرکووک، دوو مێژووی پێکەوە گرێدراون کە بە خوێنی شەهیدان و خەباتی نەپساوەی ڕۆڵەکانی ئەم شارە نووسراوەتەوە. ئێوە لە سۆنگەی باوەڕ و متمانەتان بە ڕێبازی پیرۆزی بارزانی نەمر و سەرۆک بارزانی و بەرنامەی نیشتمانیی پارتیمان، ئەمڕۆ جارێکی دیکە سەلماندتانەوە کە کەرکووک دڵ و سەنتەری کوردستانە و پارتی هەمیشە داكۆكیكاری سەرسەختی ماف و داوا ڕەواکانی ئێوە دەبێت.

ئەم ئامادەبوونە پڕ لە هیوا و وزەیەی ئێوە، دڵنیاییمان پێدەبەخشێت کە سەرکەوتنێکی گەورە لە هەڵبژاردنی 11ـی 11ـی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق چاوەڕێمان دەکات، ئەم سەرکەوتنە، سەرکەوتنی گەلەکەمانە، سەرکەوتنی کەرکووکییەکانە، سەرکەوتنی ئیرادە و خۆڕاگریی ئێوەیە لە پێناو گەڕاندنەوەی سەروەری و پێگەی ڕاستەقینەی ئەم شارەیە.

لێرەوە بە پێویستی دەزانین، گەرمترین سوپاس و پێزانینی خۆمان ئاراستەی هەڤاڵانی لقی 3ـی کەرکووک و لقی 25ـی دەورووبەری کەرکووک لێژنە ناوچەکانی هەردوولقی تێکۆشەر، هەروەها پێزانینمان ئاراستەی جەماوەری شاری کەرکووک و خانەوادەی سەربەرزی شەهیدان و دەزگا ئەمنییەکان، هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان و ئاسایشی کەرکووک و دەزگاکانی ئەیلوول و گوڵان و خەبات و سەرجەم لایەنگر و ئەندامانی پارتیمان بکەین، کە بە هەوڵ و ماندووبوونی بەردەوامیان، کە لەم ئاهەنگە جەماوەرییە گەورەیەدا بە جۆش و خرۆشەوە هاوکاربوون و بەشداریان کرد.

جارێکی تر، سڵاو و ڕێز و خۆشەویستیمان ئاراستەی ئێوەی ئازیز دەکەین و بەڵێنتان پێدەدەین، وەک هەمیشە، پارتی دیموکراتی کوردستان و لیستی ٢٧٥، لە خزمەتگوزاری و داكۆكیکردن لە مافەکانتان بەردەوام دەبێت. چاومان لە دەنگەکانتانە و دڵنیاین لە سەرکەوتن.

هەر شاد و سەرفراز بن.

مەکتەبی ڕێکخستنی پارێزگای کەرکووک-گەرمیانی پارتی دیموکراتی کوردستان

11ـی 10ـی 2025