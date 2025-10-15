عەلی حوسێن: ڕێبازی بارزانی بنەمای دەستکەوتە نەتەوەییەکان و پێکەوەژیانە

پێش 7 خولەک

ئەمڕۆ چوارشەممە، 15ـی ئۆکتۆبەری 2025، لە سلێمانی لە وتارێکدا لە میانی کەرنەڤاڵی بانگەشەی پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق، عەلی حوسێن، بەرپرسی مەکتەبی ڕێکخستنی پارتی لە سلێمانی-هەڵەبجە، تیشکی خستە سەر مێژووی خەباتی پارتی و ڕۆڵی لە داڕشتنی ناسنامەی نەتەوەییدا.

عەلی حوسێن ڕایگەیاند، "مێژووی پڕ لە خەباتی پارتی و ڕێبازی بارزانی، داهێنەری ئەو دەستکەوتانەیە کە ئەمڕۆ گەلی کوردستان بەدەستی هێناوە." هەروەها جەختی کردەوە "ئەم خەباتە، بنەمایەکی پتەوە بۆ بیری نەتەوەیی و نیشتمانی، نەک تەنیا لەسەر ئاستی هەرێم، بەڵکو لەسەر ئاستی عێراقیش."

ئاماژەی بەوەش کرد، ڕێبازی بارزانی پەیامێکی ڕوونە بۆ پێکەوەژیان و فرەڕەنگی و گوتی: "ڕێبازی بارزانی پەیامێکە بۆ پێکەوەژیان، برایەتی، تەبایی، دیموکراسی، فرەحیزبی و ڕێزگرتن لە هەموو ڕەنگ و دەنگە جیاوازەکان."

بەرپرسی مەکتەبی ڕێکخستنی پارتی شانازیی بە مێژووی پارتی کرد و گوتی: "پارتی و بارزانی سەدەیەکە لە خەبات و تێکۆشاندان و دەستکەوتی گەورەیان بۆ گەلی کوردستان بەدیهێناوە. ئێمە شانازی بەو مێژووەوە دەکەین کە بەرهەمی خوێنی شەهیدان، هێزی بازووی پێشمەرگە، و دڵسۆزیی نەتەوەکەمان و هەموو ئەو نەتەوانەیە کە لەگەڵماندا دەژین و لەم خەباتەدا هاوبەش بوون.

ڕاشیگەیاند، سەرفرازین لەسایەیی خوێنی شەهیدان، خەباتی پارتی و بارزانی دەستکەوتمان بەدەستکەوت لەو لە یەکپارچەی کوردستان، جا لە شۆڕشی ئەیلوول بێت یان لە ڕێککەتنامەی 11 ئادار بێت، یان لە ڕاپەرینی خەڵکی کوردستان و پێکهێنانی پەرلەمان یان لە دوای ئازادی عێراق بێت.