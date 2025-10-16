نوێترین زانیاری لەبارەی پێكانەكەی ئێمباپێ ئاشكرا دەبێت

ئێمباپێ بەشداریی كلاسیكۆ دەكات؟

پێش دوو کاتژمێر

راپۆرتێكی ئیسپانیا دوایین وردەكاری لەبارەی پێكانەكەی كیلیان ئێمباپێ ئاشكرا دەكات و رایگەیاند ئەو یاریزانە لە پاژنەی پێی راستی تووشی پێكان بووە و بەهۆیەوە لە چەند رۆژی رابردوو نەیتوانیوە بەشداریی راهێنانە بە كۆمەڵەكان بكات.

كیلیان ئێمباپێ لە یارییەكەی فەرەنسا بەرامبەر ئازەربایجان تووشی پێكان بوو، لەو یارییەشدا گۆڵێك و ئاسیستی كرد، بەڵام بەهۆی پێكانەكەی لە پاژنەی پێی، یاریگەی جێهێشت.

پێگەی دیفێنسا سێنتراڵی ئیسپانیا لە راپۆرتێكدا ئاشكرای كردووە ئێمباپێ لە ئێستادا هیچ ئازارێكی لە پاژنەی پێی نەماوە و سبەی دەگەڕێتەوە راهێنانە بە كۆمەڵەكانی ریال مەدرید، ئاماژە بۆ ئەوەش كراوە لە مەشقەكانی سبەی رەنگە ڤینسیۆس، میلیتاو، رۆدریگۆ، كاماڤینگا، ئاردا گولەر و برایم دیاز ئامادە دەبن.

تۆڕی هەواڵی دیفێنسا سێنتراڵی ئیسپانیا لە رێگەی سەرچاوەیەكی نزیكی نێو كارگێری ریال مەدرید رایگەیاندووە هێرشبەرە فەرەنسییەكە بە تەواوەتی لە پێكانەكەی چاكبووەتەوە و ئەو ئازارەی نەماوە كە لەم دواییە لەگەڵ هەڵبژاردەی فەرەنسا هەستی پێكردووە، ئێستا ئەو یاریزانە ئامادەكاری دەكات بۆ ئەوەی بگەڕێتەوە راهێنانەكانی ریال مەدرید.

ئەمڕۆ پێنجشەممە ریال مەدرید راهێنانەكانی بە چڕی دەستپێكرد بۆ یارییەكەی یەكشەممەی داهاتوو بەرامبەر خیتافی، كۆرتوا، ئالابا و گۆنزالۆ گارسیا بەشداریی مەشقەكانیان كرد و پێشبینی دەكرێت سبەی بەشێكی دیكە لە ئەستێرەكانی یانەكە بگەڕێنەوە، پێش یاریی كلاسیكۆش چاوەڕێ دەكرێت یاریزانە پێكراوەكانی دیكەش پەیوەندی بە راهێنانە بە كۆمەڵەكان بكەنەوە.