سەرسوڕهێنەرترین گواستنەوەی ئەم هاوینە

یاریزانێكی پێشووی لیڤەرپوول پەیوەندی بە یانەیەكی خولی پلەسێی ئیمارات كرد

پێش 36 خولەک

ئەستێرەیەكی پێشووی پرێمەرلیگ، بەریتانیای جێهێشتووە و چووە خولی پلەسێی ئیمارات و مووچەكەی تەنیا دوو هەزار پاوەندە، لەمبارەیەوە دەڵێت: بەهۆی پارە نەچوومەتە ئیمارات، راستییەكە ئەوەیە نامەوێت منداڵەكانم لە ئینگلاند گەورەبن، چونكە شوێنێكی پارێزراو نییە و تەنانەت لە ترسی دزی ناتوانیت مۆبایلەكەت دەربێنیت.

جۆنجۆ شێڵڤی تەمەن 33 ساڵ، سێ هەفتە لەمەوبەر لە یانەی بێرنلی ئینگلیزی كە لە پرێمەرلیگ یاری دەكات روویكردە یانەی عەرەبی ئیماراتی كە لە خولی پلەسێی ئەو وڵاتە ركابەری دەكات، ئەمەش بە یەكێك لە سەرسوڕهێنەرترین گواستنەوەكان دادەنرێت.

جۆنجۆ شێڵڤی لەمبارەیەوە دەڵێت: خەڵكانێك وادەزانن لەبەرخاتری پارە چوومەتە خولی ئیماراتی، بەڵام هۆكارەكە پارە نەبوو، مووچەی مانگانەی من لە خولی ئیمارات تەنیا دوو هەزار پاوەندە، ئەم مووچەیەی من كەمترە لەو پارەیەی كە برایەكەم لە هۆتێلێكی لەندەن دەستی دەكەوێت.

جۆنجۆ شێڵڤی. پێشتر یاریی بۆ یانەكانی لیڤەرپوول و نیوكاسڵی ئینگلیزی و رێزا سپۆری توركی كردووە، لە نوێترین لێدوانی دا دەڵێت: پێشتر من تەمەنی منداڵیم لە ئەكادیمیایەكانی ئارسێناڵ، وێستهام و چارڵتۆن بەسەر بردووە، لە ژیانی بەریتانیا تێدەگەم، دەمەوێت راستگۆ بم نامەوێت چیتر منداڵەكانم لە ئینگلتەرا گەورە بن، راستە ئەو وڵاتە شوێنی خۆشی بۆ ژیان هەیە، بەڵام سەلامەت نییە، لە شوێنێكی وەكو لەندەن منداڵەكانم ترسیان لەو كاتژمێرەیە كە لەدەستیانە لێیان بدزرێت، بۆیە من هیچ كاتێك لە لەندەن كاتژمێرم لەدەست نەدەكرد، تەنانەت ناتوانیت بە ئازادی مۆبایلەكەت لە گیرفانت دەربێنیت.

ئەم هەنگاوەی شێلڤی لە کاتێکدایە چەندان ئەستێرەی دەوڵەمەند و خاوەن داهاتێكی زۆر بەرەو دوبەی ئیمارات كۆچ دەكەن، لە چەند مانگی ڕابردوودا، ڕیۆ فێردیناند و ڕۆنی ئۆسلیڤان لە رێگەی باڵیۆزی ئیمارات لە لەندەن مامەڵەی نیشتەجێبوونیان بۆ دوبەی كرد،، پێشتر كریستیانۆ رۆناڵدۆ، نێیمار و رۆجێ فێدرێریش باسیان لە ئارامی و سەلامەتی وڵاتانی كەنداوی عەرەبی كردووە.

بە گوێرەی ئەو راپۆرتەی لە رۆژنامەی دەیلی مەیلی بەریتانیادا هاتووە، ئاماژە بۆ ئەوە كراوە، سەلامەتی ژیان، كەمی باج و هەبوونی تیشكی خۆر بە درێژایی ساڵ وایكردووە شاری دوبەی ببێتە موگناتیسی ئەو وەرزشوانانەی كە نزیكن لە خانەنشین بوون و وازهێنان لە یاریكردن، بەتایبەتی ئەو پیشەگەرانەی بە دوای ژینگەیەكی سەلامەت و سەقامگیر بۆ خێزانەكانیان دەگەڕێن.

شێڵڤی لەمبارەیەوە دەشڵێت: من هەموو قۆناغەكانی خوێندنم نەبڕیوە و زۆریش لە سیاسەت نازانم، بەس رۆژانە دەبینم لەسەر پۆستێك و تویتێك خەڵكان لە ئینگلاند دەستگیر دەكرێن، نامەوێت زۆر لەمبارەیەوە قسە بكەم، چونكە ترسم هەیە بۆخۆشم تووشی كێشە بم، بەڵام بەریتانیای ئێستا هەرگیز ئەو شوێنەی پێش 10 بۆ 15 ساڵ لەمەوبەر نییە.



لە راپۆرتەكەی دەیلی مەیل دا هاتووە، پێدانی "ڤیزای زێڕین"ـی ئیماراتی كە تێیدا 10 ساڵ مافی نیشتەجێبوونت پێ دەدات زیاتر هانی دەوڵەندەكان و كەسە ناسراوەكان دەدات بەرەو دوبەی كۆچ بكەن، جگە لەمەش ئەو وەبەرهێنان و جووڵە بازرگانییە جیهانییەی ئیمارات و هەڵگرتنی بەشێك لە یاسا توندەكان لەسەر بەكارهێنەرانی كحول لە لایەن حكوومەتەوە وایكردووە ئیمارات وەكو بەدیلی بەریتانیا لە لایەن هاوڵاتیانی ئەو وڵاتە سەیر بكرێت.

شێڵڤی رۆژانە لەگەڵ یانە ئیماراتییەكە مەشق دەكات و ئێوارانیش سەرقاڵی خوێندن و بڕوانامەیە لەبواری راهێنەرایەتی و نزیكبووەتەوە مۆڵەتی راهێنەرایەتی لە UEFA بەدەستبهێنێت، چونكە ژیانی وەرزشی و یاریكردنی لە كۆتایی نزیك بووەتەوە.