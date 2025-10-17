ترەمپ بۆ ئۆکرانیا: مووشەکی تۆماهۆکت پێ نادەین، خۆمان پێویستمانە
سەرۆکی ئەمەریکا دۆناڵد ترەمپ ڕایگەیاند: وڵاتەکەی ناتوانێت دەست لە چەکە کۆگاکراوەکانی بدات و نایانەوێت مووشەکی تۆماهۆک بدەنە ئۆکرانیا بۆ ئەوەی ڕێگە لە هێرشەکانی ڕووسیا بگرێت بۆ سەر وڵاتەکەی.
سەبارەت بە پێدانی مووشەکی کروز، کە ئۆکرانیا داوای دەکات دۆناڵد ترەمپ رایگەیاند: ناتوانین دەست لە چەکە کۆگاکراوەکانمان بدەین چونکە ئێمە خۆمان پێویستیمان پێیانە، بۆیە نازانم لەبری ئەوە دەتوانم چی بۆ ئۆکرانیا بکەم.
ئەو قسانەی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا دوای ئەوە هات، کە پەیوەندی تەلەفۆنی لەگەڵ ڤلادیمێر پوتن ئەنجامدابوو، تێیدا ڕێککەوتن لەسەر ئەوەی، لەماوەی دوو هەفتەدا لە بۆداپێستی هەنگاریا کۆببنەوە.
مارک کانسیان، فەرمانبەری پێشووی وەزارەتی بەرگری ئەمریکا (پێنتاگۆن)، دەڵێت: ژمارەی گشتیی مووشەکەکانی تۆماهاوک لە کۆگاکانی ئەمریکا، ساڵی 2023، نزیکەی 4150 مووشەک بوون.
سەرچاوە نزیکەکانی وەزارەتی بەرگریی ئەمەریکا ئاشکرایان کردووە، هێزی دەریایی ئەمریکا خاوەنی یەدەگێکە کە زیاتر لە 3.500 مووشەکی تۆماهاوکی تێدایە.
سەرچاوەکان ئاماژەیان بەوەش کردووە، هێزەکانی ئەمریکا لە ڕووبەڕووبوونەوە سەربازییەکانی پێشوودا زیاتر لە 1.900 مووشەکیان بەکارهێناوە.