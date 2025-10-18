پێش 24 خولەک

گرووپ و میلیشیا چەکدارەکانی عێراق لەژێر چەندین ناو و ئاڵای جیاواز، کار بۆ جێبەجێکردنی ئەجێندای جیاوازی وڵاتانی هەرێمی دەکەن، بۆ هەڵوەشاندنەوەی بنەماکانی هاوبەشی، ڕێککەوتن و هاوسەنگی دەکەن، کە دەوڵەتی نوێی عێراقی لەسەر پێکهێنراوە.

لە چەند ساڵێکی کەمدا گرووپەچەکدارەکان هێز و توانایەکی ئابووریی و سەربازی گەورەیان دەستکەوتووە و بوونەتە دەوڵەتێکی هاوتەریب لە عێراقدا، لەم ڤیدیۆ وۆڵەدا گوڵباخ بەهرامی بە وردی باسی گرووپەکان و توانا دارایی و ئەجێنداکانیان دەکات.