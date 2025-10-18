لیوا حەمەڕەشید حاجی ڕۆستەم شەمیرانی کۆچی دوایی کرد

پێش کاتژمێرێک

لیوا حەمەڕەشید حاجی ڕۆستەم شەمیرانی، فه رماندى لیوای دووی سەنگەری هێزەکانی پێشمەرگەی زێرەڤانی، لە یەکێ لە نەخۆشخانەکانی ئەنقەرەی پایتەختی تورکیا کۆچی دوایی کرد.

شەممە 18ـی تشرینی یەکەمی 2025، لیوا حەمەڕەشید حاجی ڕۆستەم شەمیرانی، فهرماندى لیوای دووی سەنگەری هێزەکانی پێشمەرگەی زێرەڤانی و کەسایەتیی دیاریی شارەزوور و پارێزگای سلێمانی، لە نەخۆشخانەیەکی ئەنقەرەی پایتەختی توکیا کۆچی دوایی کرد، سبەی تەرمەکەی لە ڕێگەی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی هەولێرەوە دەگاتەوە هەرێمی کوردستان و لە مەراسیمێکدا بە خاک دەسپێدرێت.