لە بەغدا ململانێی هەڵبژاردن تووند بووەتەوە و کاندیدان پۆستەری یەکتر دەدڕێنن

ململانێی سیاسی لە عێراق لە پۆست و دەستکەوت و تەنانەت لە لیژنەی پەرلەمانییدا کورت نەبۆتەوە، بەڵکو گەیشتۆتە سەر شەقام و شوێنە گشتییەکانیش. ئێستا لە بەغدا دەستگرتن بەسەر شۆستە و شەقامەکان بۆتە خاڵی یەکلاییبوونەوەی بانگەشە.

دیمەنی وێنەی دڕاو، لێکردنەوەی وێنەی کاندیدێک و هەڵواسینی یەکێکی دیکە لە جێگەی، ئاماژەیەکی ڕوونن بۆ شەڕی کاندیدەکان دژی یەکتر، هاووڵاتیان بێزارن لەو شەڕە ناشارستانییە و دەڵێن کاندیدەکان بەم شەڕە متمانەیان لەدەستداوە.

هاووڵاتییەک بە کوردستان24ـی گوت: "ئەمە دۆخێکی زۆر ناشارستانییە، هەروەها ئەم ململانێیە لە نێوان کاندیدەکاندا جوان نییە، تەنانەت هەندێک کاندید کەسانی ئیداری دەنێرن بۆ ئەوەی وێنەی کاندیدێکی دیکە لێبکەنەوە و هی خۆیان لە جێگەی هەڵواسن."

هاووڵاتییەکی دیکە دەڵێت: "ئەوەی ڕوودەدات پەیامێکە و پێمان دەڵێت ئەوانە ناگەنە پەرلەمان لەبەر ئەوەی براوەی هەڵبژاردنن، بەڵکو دەگەن چونکە ململانێی سیاسییان بردۆتەوە و ئەجێندای خۆیان جێبەجێ کردووە، خەڵک دەبینێت چۆن وێنەی یەکتر لێدەکەنەوە و دەیدڕێنن. بەمەش متمانە بە شێوەیەکی گشتی بە کایەی سیاسی کەم دەبێتەوە."

ئەم ململانێیە ڕوونە لە نێوان کاندیدەکان. چاودێران هۆشداری لە بارەیەوە دەدەن، بەوەی ڕاستەوخۆ کاریگەریی لەسەر هاوڵاتیان هەیە و دەبێتە هۆکاری کەمبوونەوەی ڕێژەی بەشداریکردن.

نەوال موسەوی، چاودێر ڕایگەیاند، "ڕووبەڕووبوونەوەی سیاسیی تووند لە شەقامەکانی عێراق لە نێوان کاندیدەکاندا کاریگەریی نەرێنی لەسەر هاووڵاتیانی عێراقی دەبێت، هەروەها دەبێتە هۆکاری ناسەقامگیریی پرۆسەی سیاسی، بەتایبەتی ئێستا ڕەوتی سەدر بایکۆتی کردووە و ژمارەیەک هێزی مەدەنی دیکەش بەشداریی پرۆسەکە ناکەن."

ترس لەناو هاووڵاتیاندا هەیە بەوەی ململانێکان تەنها لەسەر شۆستە و شەقامەکان نەمێنێتەوە و سەر بکێشێت بۆ ململانێیەکی خوێناوی، بەتایبەتی دوای ئەوەی یەکێک لە کاندیدەکانی هەڵبژاردن لە بەغدا کوژرا و یەکێکی دیکە بە چەک هێرشی کرایە سەر.