بە بەهای نزیکەی ملیارێک دۆلار دەست بەسەر ماددەی هۆشبەردا گیرا

پێش دوو کاتژمێر

هێزی دەریایی هاوبەش 'سی ئێم ئێف' ڕایگەیاند، کەشتییەکی هێزی دەریایی پاکستان کە لە دەریای عەرەبیدا کاردەکات، دەستی بەسەر بڕێکی زۆر ماددەی هۆشبەردا گرتووە کە بەهای زیاتر لە 972 ملیۆن دۆلارە.

هێزی دەریایی هاوبەش کە بە 'سی ئێم ئێف' ناسراوە لە 47 وڵات پێکدێت و لە دەریای عەرەبی کاردەکەن کە سعوودیە، ئەمەریکا، فەرەنسا و ئیسپانیا لەنێو ئەو گرووپە هاوبەشەدان.

سی ئێم ئێف لە راگەیەندراوێکدا ئاماژەی دا، کارمەندانی هێزی دەریایی پاکستان دەستیان بەسەر زیاتر لە دوو تۆن میتامفیتامینی کریستاڵدا گرتووە، کە بەهاکەی بە 822.4 ملیۆن دۆلار مەزەندە دەکرێت.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا ئاماژە بەوەشکراوە، "دوای کەمتر لە 48 کاتژمێر، تیمی کەشتیوانی دەستیان بەسەر 350 کیلۆگرام مادەی میتامفیتامیندا گرتووە کە بەهای 140 ملیۆن دۆلارە، ئەمە جگە لە 50 کیلۆگرام کۆکاین بە بەهای 10 ملیۆن دۆلار بووە".

لە ڕاگەیەندراوەکەدا فەهد ئەلجوەید، فەرماندەی هێزی ئەرکی هاوبەش کە سەرکردایەتی ئۆپەراسیۆنەکەی کردووە، گوتی: ئەم ئۆپەراسیۆنە یەکێکە لە سەرکەوتووترین دەستبەسەرداگرتنی ماددە هۆشبەرەکان لەلایەن هێزە دەریاییە هاوبەشەکان.

ئەرکی ئەم هێزە بەرەنگاربوونەوەی بازرگانی نایاساییە لە دەریای سوور و کەنداوی عەدەن و زەریای هیندی و دەوروبەری ئەفریقا.