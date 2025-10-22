لەسەر فەرمانی مەسرور بارزانی 26 یاریگە لە هەولێر نۆژەن دەكرێتەوە

ئومێد خۆشناو: كۆمەڵگەیەكی گەورەی وەرزشی دروست دەكرێت

پێش دوو کاتژمێر

ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر، رایگەیاند لەسەر فەرمانی سەرۆك وەزیران مەسرور بارزانی 26 یاریگە لە سنووری هەولێر نۆژەن دەكرێنەوە، دەشڵێت: لەگەڵ كۆمپانیایەكانی جێبەجێكرا رێككەوتووین و دەست بە نۆژەنكردنەوەی یاریگەكان دەكرێت.

ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر لە پرێس كۆنفرانسێكدا موژدەیەكی بە هاندەرانی وەرزشی و تیپە میللییەكان دا و رایگەیاند لەسەر فەرمانی مەسرور بارزانی سەرۆكی حكوومەتی هەرێمی كوردستان بە گوژمەی 4 ملیار و 700 ملیۆن دینار 26 یاریگە لە سنووری پارێزگاری هەولێر نۆژەن دەكرێنەوە، گوتیشی: 26 یاریگە لە سنووری پارێزگاری هەولێر نۆژەن دەكرێتەوە.

ئومێد خۆشناو هێمای بۆ ئەوەش كرد كە لە ماوەكانی رابردوو گەنجان و وەرزشوانانێكی زۆر داوای نۆژەنكردنەوەی یاریگەكانیان دەكرد، ئێمەش داواكارییەكانمان بۆ سەرووی خۆمان بەرز كردەوە و بە سوپاسەوە سەرۆك وەزیران مەسرور بارزانی داواكارییەكەی قبوڵ كرد و نۆژەنكردنەوەی یاریگەكان دەچێتە بواری جێبەجێكردنەوە.

ئومێد خۆشناو هێمای بۆ ئەوەش كرد لەنێو ئەو 26 یاریگەیە، 8 یاریگەیان تایبەتە بە یازدە یاریزانی، هاوكات 16 یاریگەش شەش یاریزانییە كە سەرجەمیان نۆژەن دەكرێنەوە.

ئومێد خۆشناو لە بەشێكی دیكەی قسەكانیدا رایگەیاند نۆژەنكردنەوەی ئەو یاریگایانە كەرتی وەرزش و ئاستی گەنجان هەنگاوێكی دیكە بەرەو پێشەوە دەبات، دەشڵێت: بەشێكی زۆری ئەو یاریگایانە دەخرێنە خزمەتی تیپە میللییەكان، چونكە ئەو تیپانە سەرمایەكی گەورەن بۆ داهاتووی تۆپی پێی كوردستان، چونكە تەواوی ئەستێرە كوردەكانیش بەرهەمی ئەو یاریگە و تیپە میللیانەن.

پارێزگاری هەولێر لە وەڵامێكی میدیاكاراندا رایگەیاند لە داهاتوودا كۆمەڵگایەكی وەرزشی گەورە لە شاری هەولێر دروست دەكرێت، لەمبارەیەوە گوتی: لە رابردوو بەهۆی سەختی كێشەی دارایی نەتوانرا كۆمەڵگەیەكی وەرزشی لە هەولێر دروست بكرێت، بەڵام لە ئێستادا زەوی بۆ ئەو كۆمەڵگایە تەرخان كراوە، ماستەرپلانەكە ئامادەیە و لە داهاتوو ئەو پرۆژەیە بە تەواوی یاریگە و هۆڵە وەرزشییەكان دروست دەكرێت.