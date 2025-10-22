بە فەرمی بڕیاریی كۆتایی لەبارەی یاریی هەولێر و شورتە درا

بلیتی هاندەران بۆ یاریگەی فرانسۆ هەریری كرایە خۆڕایی

پێش دوو کاتژمێر

لێژنەی هەڵسەنگاندنی یاریگەكان لە فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق بە فەرمی رەزامەندی دا لەسەر بەڕێوەچوونی یاریی هەولێر و شورتە لە یاریگەی فرانسۆ هەریری، هاوكات بلیتی چوونەژوورەوەی هاندەرانیش بۆ یاریگە كرایە خۆڕایی.

دوای ئەوەی لەسەر فەرمانی سەرۆك وەزیران مەسرور بارزانی بڕیار درا بە گوژمەی ملیارێك و 800 ملیۆن دینار چیمەنی یاریگەی فرانسۆ هەریری بگۆڕدرێت و یاریگەكەش نۆژەن بكرێتەوە، لە ماوەی كەمتر لە مانگێك چیمەنی یاریگەكە گۆڕدرا، بەڵام كاركردن بۆ نۆژەنكردنەوەی بەشەكانی دیكەی یاریگەكە بەردەوام دەبێت.

فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق بە نووسراوی فەرمی یانەكانی هەولێر و شورتەی ئاگادار كردەوە كە یاریی داهاتوویان لە گەڕی پێنجەمی خولی ئەستێرەكانی عێراق لە یاریگەی فرانسۆ هەریری دەكرێت.

یانەی هەولێر لەم وەرزەی خولی ئەستێرەكانی عێراق بە راهێنەرایەتی باسم قاسم، چوار یاری كردووە، سێ سەركەوتن و یەكسانبوونێكی هەیە و بە كۆكردنەوەی 10 خاڵ پلەی دووەمی خولی ئەستێرەكانی عێراقی گرتووە.