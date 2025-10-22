مەسرور بارزانی: هەوێنی شۆڕش و  هیوای پاشەڕۆژی کوردستان، پارتییە

پێش 26 خولەک

ئەمڕۆ چوارشەممە، 22ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە ئاهەنگی بانگەشەی لیستی 275ی پارتی لە ئامێدی، لە گوتارێکدا ڕایگەیاند "زۆر جار ناحەزانمان لە ناوخۆ و دەرەوە، دەستیان لەگەڵ یەکتر تێکەڵکردووە و هاوپەیمانییان کردووە، تا مووچەی خەڵکی هەرێمی کوردستان ببڕن و ڕێگری لە پێشکەوتن و ئاوەدانی هەرێمی کوردستان بگرن، ویستوویانە پارتی تێکبشکێنن، چونکە دەزانن، هەوێنی کوردایەتی، هەوێنی شۆڕش و هیوای پاشەڕۆژی کوردستان، پارتییە."

