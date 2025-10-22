زیاتر لە 130 کیلۆگرام ماددە و حەبی هۆشبەر لەناوبران
ئەمڕۆ چوارشەممە، 22ـی تشرینی یەکەمی 2025، لیژنەی لەناوبردنی ماددە هۆشبەرەکان لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند، لە درێژەی کارەکانیاندا، بڕی 130 کیلۆ و 555 گرام ماددە و حەبی هۆشبەری جۆراوجۆریان سووتاندووە و لەناوبردووە.
ئەم پڕۆسەیە ئەو ماددانە دەگرێتەوە کە دەستیان بەسەردا گیراوە و پەیوەستن بە 740 دۆسییەوە کە لە ساڵانی 2022 و 2023 لەلایەن بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی نەهێشتنی ماددە هۆشبەرەکانەوە ڕەوانەی دادگا کراون و دوای یەکلاییکردنەوەیان، بڕیاری کۆتاییان وەرگرتووە.
وردەکاریی ماددە لەناوبراوەکان؛
کریستاڵ: 75 کیلۆ و 629 گرام
هیرۆین: 6 کیلۆ و 652 گرام
تلیاک: 13 کیلۆ و 334 گرام
حەشیش: 15 کیلۆ و 937 گرام
ماریوانا (گیایی): 7 کیلۆ و 542 گرام
گراس: 190 گرام
کۆکایین: 10گرام
حەب و کەرەستەکانی دیکە:
حەبی هۆشبەری جۆراوجۆر: دوو هەزار و 265 شریت (کە دەکاتە 11 کیلۆ و 325 گرام)
جگەرەی ئامادەکراو: 143 دانە
کەرەستەی بەکارهێنان: 550 دانە (وایف، ڤەیپ، لوولە و تەرازوو)