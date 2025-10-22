زیاتر لە 130 کیلۆگرام ماددە و حەبی هۆشبەر لەناوبران

پێش 16 خولەک

ئەمڕۆ چوارشەممە، 22ـی تشرینی یەکەمی 2025، لیژنەی لەناوبردنی ماددە هۆشبەرەکان لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند، لە درێژەی کارەکانیاندا، بڕی 130 کیلۆ و 555 گرام ماددە و حەبی هۆشبەری جۆراوجۆریان سووتاندووە و لەناوبردووە.

ئەم پڕۆسەیە ئەو ماددانە دەگرێتەوە کە دەستیان بەسەردا گیراوە و پەیوەستن بە 740 دۆسییەوە کە لە ساڵانی 2022 و 2023 لەلایەن بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی نەهێشتنی ماددە هۆشبەرەکانەوە ڕەوانەی دادگا کراون و دوای یەکلاییکردنەوەیان، بڕیاری کۆتاییان وەرگرتووە.

وردەکاریی ماددە لەناوبراوەکان؛

کریستاڵ: 75 کیلۆ و 629 گرام

هیرۆین: 6 کیلۆ و 652 گرام

تلیاک: 13 کیلۆ و 334 گرام

حەشیش: 15 کیلۆ و 937 گرام

ماریوانا (گیایی): 7 کیلۆ و 542 گرام

گراس: 190 گرام

کۆکایین: 10گرام

حەب و کەرەستەکانی دیکە:

حەبی هۆشبەری جۆراوجۆر: دوو هەزار و 265 شریت (کە دەکاتە 11 کیلۆ و 325 گرام)

جگەرەی ئامادەکراو: 143 دانە

کەرەستەی بەکارهێنان: 550 دانە (وایف، ڤەیپ، لوولە و تەرازوو)