پێش 40 خولەک

پارێزگاری دهۆک، ئاماژەی بەوە دا، لە سەردەمی کابینەی نۆیەمدا، دەڤەری بادینان زۆر گه‌شه‌ی كردووه‌ و پێشكه‌وتنێكی به‌رچاوی به‌ خۆیه‌وه‌ بینیوه‌.

عەلی تەتەر، پارێزگاری دهۆک ئەمڕۆ چوارشەممە، 22ـی تشرینی یەکەمی 2025، لە بەرنامەی باسی ڕۆژی کوردستان24، کە ژینۆ محەممەد پێشکەشی دەکات، ڕایگەیاند: لە کابینەی نۆیەم ژمارەیەکی زۆری پرۆژە لە هەموو سێکتەرەکان لە سنووری پارێزگایەکە کراون، کە ئاسانکاری و سوودی زۆری بە هاووڵاتییانی گەیاندووە، هەر لە شارۆچکەی ئامێدی بە بڕی 96 ملیار دینار پرۆژە جێبەجێ کراون.

پارێزگاری دهۆک، گوتی: شەقامی گۆپاڵ - ڕۆڤیە، تەواوکردنی پرۆژەی ئاوی ئامێدی، دروستکردنی نەخۆشخانەی فریاکەوتن لە سەنتەری دهۆک، هاوکات لەگەڵ دروستکردنی ژمارەیەک نەخۆشخانەی دیکە و دروستکردنی نەخۆشخانەی چارەسەری شێرپەنجە، دووسایدی نێوان هەولێر و دهۆک، هەروەها دووسایدی شەقامی لالش، تەواوکردنی زانکۆی ئاکرێ و پرۆژەی ئاوی ئاکرێ، بەشێک لەو پرۆژە گرنگ و ستراتیژییانەن لەو سنوورە لە کابینەی نۆیەم کراون.

عەلی تەتەر، گوتیشی: دهۆک لە ڕووی خاوێنی و بواری کشتوکاڵ لەسەر ئاستی عێراق یەکەمە، بەتایبەتی لەو چەند ساڵە، گرنگی زۆری بە بواری کشتوکاڵ داوە، تەنانەت لە مێژووی عێراق و هەرێمی کوردستان بەم شێوەیە بە خۆیەوە نەبینیوە.

ئاماژەی بەوە دا، کابینەی نۆیەم کەرتی گەشتیاری لە دەڤەری بادینان گەشاندووەتەوە و زۆرترین پرۆژەی گەشتیاری تێدا جێبەجێ کردوو، بەڵام دەمانەوێت کاری زیاتری لەسەر بکرێت، داوامان لە وەبەرهێنەران کردووە، پرۆژەی گەشتیاریی زیاتری لێ بکەن، بە تایبەتی لە چیای گارە، نه‌خاسمه‌ كه‌ لە وەرزی زستان ژمارەیەکی زۆری گەشتیار سەردانی دەکەن.

دەشڵێت: لە ساڵی 2020، کاتێک مەسرور بارزانی، سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان، سەردانی ئەو شارەی کرد، داوای کرد بە شێوەیەکی دادپەروەرانە کار بکەین، هەر بۆیە خزمەتگوزارییەکان بە جۆرێک بوونە، یەکێک لە گوندەکان بەهۆی ئاڵۆزی ڕێگەکەی یەکه‌مجارە ڕێگەیەکی بۆ قیرتاو دەکرێت، چونکە کابینەی نۆیەم گرنگیی زۆر بە ناوچەکانی دەرەوەی سەنتەری شارەکان دەدات.

عەلی تەتەر، وەک ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی پارتی دیموکراتی کوردستان گوتی: لە دهۆک بانگەشەیەکی ئارام بەڕێوە دەچێت و پارتی هۆکاری سەقامگیری و ئاسایشی دهۆکە، هیچ کەسێک بە ڕکابەری خۆی نازانێت، کادیر و لایەنگرانی پارتی خزمەتی سەرجەم کوردستانیان کردووە.

ئەمرۆ چوارشەممە، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان سەردانی شارۆچکەی ئامێدی کرد و نەخۆشخانەی (شۆڕش-هێتیت)ی گشتی لە شارەدێی دێرەلووک کردەوە و هەروەها هۆتێلی (بەرد - حەجەری)مان لە شارەدێی سەرسنک لە سنووری قەزای ئامێدی کردەوە.