دەقی گوتاری مەسرور بارزانی لە ئاهەنگی بانگەشەی پارتی لە هەولێر

"جێی دڵخۆشییە گەنجێكی زۆر ڕوویان لە پارتی كردووە و ئەمە گەورەترین ئومێدە بۆ داهاتووی وڵاتەكەمان"

پێش دوو کاتژمێر

جێگری سەرۆکی پارتی جەختی لەوە کردەوە، ناوچە دابڕێندراوەكانی كوردستان هەموویان یەك لە دوای یەك دەبێت بگەڕێنەوە بۆ باوەشی نیشتمان، دەبێت خانەقین، مەخموور، زوممار و شنگال هەموویان بگەڕێندرێنەوە، هیچ بستێكی ئەم خاكە نابێت لە ژێر دەستی داگیرکەردا بمێنێت.

ئەمڕۆ شەممە 25ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، بەشداریی لە ئاهەنگی بانگەشەی لیستی 275 تایبەت بە بازنەکانی کەرکووک و گەرمیانی پارتی کرد.

لە ڕێوڕەسمەکەدا مەسرور بارزانی گوتارێکی پێشکەش کرد و جەختی کردەوە "کەرکووک هەر دەگەڕێنینەوە باوەشی کوردستان و هەرگیز دەستبەرداری ئەو و ناوچە کوردستانییەکانی دیکە نابین."

دووپاتیشی کردەوە، پێویستە ماددەی 140 و هەموو ماددەکانی دیکەی تایبەت بە گەلی کورد، وەکوو خۆیان جێبەجێ بکرێن.

مەسرور بارزانی گوتیشی: پارتی بەرگریی لە مافی هەموو پێکهاتەکانی گەلی عێراق دەکات، نەک تەنیا کورد. داواشی لە حکوومەتی فیدراڵ کرد، خزمەتی هاووڵاتیی شارەکانی دیکەی عێراق بکات، چونکە وەکوو خۆی گوتی "ژیانیان سەختە و لە هەموو خزمەتگوزارییە سەرەتاییەکان بێبەشن."

دەقی گوتارەکەی مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی:

بە ناوی خودای گەورە و میهرەبان

خوشك و برایانی بەڕێز و خۆشەویست

ئامادەبوانی هێژا

خەڵكی تێكۆشەر و قارەمانی دڵی كوردستان، بەخێر بێن

زۆر خۆشحاڵ و بەختەوەرم ئەمڕۆ لە خزمەتی ئێوەی بەڕێز و خۆشەویستم بۆ بانگەشەی هەڵبژاردنی ئەمجارەی خولی پەرلەمانی عێراق، خۆشحاڵم كە بەربژێرەكانمان ئەمڕۆ لەگەڵ ئێمە لێرە ئامادەن، پێم خۆشە هەموو بەیەكەوە بەخێرهاتنێكی گەرمی هەموو كاندیدەكانیشمان بكەین، بەخێر بێن.

ئەگەر رووخسەتم بدەن من پێم خۆشە ئەم بانگەشەیە بە هۆنراوەكەی خۆم دەست پێ بكەم لەسەر كەركووك بە ناوی

( دەردە دڵی كەركووك):

پێم دەڵێن قودسی كوردانە

كەی ئەمە ڕەوا و ویژدانە

بۆ قودس لە من پیرۆزتر بێت

ناوی لە من ئازیزتر بێت

مێژووم پڕە لە سەروەری

خەبات دژی داگیركەری

شاری ئەنفال و قوربانیم

داگیركراو و زیندانیم

خاوەنەكانم دەركران

هاوردە لە شوێنیان دانران

بۆ مێژووی من لەبیر دەكەن

ناو و نیشانم لێڵ دەكەن

بۆ وا ناوم کەم دەبینن

بە شوێنی تر دەمشوبهێنن

شاری پێكەوەژیانم

پێشمەرگەیە پاسەوانم

فەرموودەی بارزانی جوانە:

كەركووك دڵی كوردستانە

بەڕێزان:

من سوپاسی خۆڕاگریتان دەكەم، سوپاسی پشوودرێژیتان دەكەم، سوپاستان دەكەم سەرەڕای ئەو هەموو ستەمەی كە لە ئێوە كراوە، هێشتا ئێوە خوێنتان زەردە و دڵتان بۆ كوردستان لێ دەدات.

ئەم هەڵبژاردنە بۆ ئێمە گرنگە چونكە ئێستا لەسەر ئاستی هەرێمی كوردستان پارتی بەهێزترین حزبی سیاسییە و هیچ لایەنێك نییە بتوانێ لە ئاستی كوردستاندا ركابەریی پارتی بكا، بەڵام دەمانەوێ ئەمجارە بڕۆین و لە بەغداش بەرگریی لە مافە دەستوورییەكانی هەموو خەڵكی كوردستان و بگرە هی هەموو عێراقیش بكەین. گرنگە ئێمە بەشداریی لەو هەڵبژاردنانە بكەین چونكە بەداخەوە پێشتر خەڵكێكی تر بە ناوی نوێنەرایەتیی خەڵكی كوردستان، چوون ڕێككەوتنی ژێربەژێریان لەگەڵ یەكتر كردووە و هاوپەیمانییان دروست كردووە و لە جیاتی ئەوەی بەرگریی لە مافەكانی خەڵكی كوردستان بكەن، تەنیا بۆ بەرژەوەندیی تایبەتیی خۆیان كاریان كردووە، ئەمجارە پارتی دەچێت بۆ ئەوەی بەرگریی لە مافەكانی خەڵكی كوردستان بكات نەك بەرژەوەندیی شەخسی.

ئەم خۆشەویستانە، ئەم بەڕێزانە كاندیدەكانی ئێوەن، كچ و كوڕ و خوشك و برای ئێوەن، دەچن بۆ ئەوەی داوای مافی هەموو خەڵكی عێراق بكەن، داوای مافی خەڵكی كوردستانی ستەملێكراو بكەن، مافی هەموو پێكهاتە و ئایین و ئایینزاكان بكەن، ئەوانە ناچن لەوێ داوای رێككەوتنی ژێربەژێر یان هاوپەیمانێتی لەگەڵ لایەنەكانی تر بۆ بەرژەوەندیی حزبی و شەخسی بكەن، دەچنە ئەوێ بۆ چەسپاندنی ماددەی 140 و بۆ جێبەجێكردنی هەموو ماددە دەستوورییەكان.

ئەوەی كە تا ئێستا لە كەركووك كراوە، لە ناوچە دابڕێندراوەكان كراون، دەرهەق بە هەموو نەتەوە و ئایینەكانی تر كراوە، بەڕاستی ستەمێكی گەورەیە و چیتر ئەو ستەمە قەبووڵ ناكرێ. ئێمە دەزانین كە بە چەندین شێواز ئەم ستەمە تا ئێستا بەردەوام بووە، راستە زۆرجار ئەم ستەمەیان بە شێوەی یاسایی كردووە، بەڵام ستەم هەر ستەمە یاسای لەگەڵ بێ یان یاسای لەگەڵ نەبێ، بۆیە ئێمە ڕووبەڕووی هەموو ستەمكارێك دەوەستینەوە و مافی خۆمان وەردەگرینەوە.

دەبێ ماددەی 140 وەكوو خۆی جێبەجێ بكرێت، دەبێ ماددە دەستوورییە پێشێلكراوەكان وەكوو خۆیان جێبەجێ بكرێن، نابێ چیتر دەستوور ببێتە بژاردەی دەستی هەندێك كەس بە كەیفی خۆیان ئەو ماددانەی بەدڵیانە جێبەجێی بكەن، ئەو ماددانەشی كە بۆ بەرژەوەندیی هەموو خەڵكی عێراق و بە تایبەتی خەڵكی كوردستانن، ئەوانە پشتگوێ بخرێن و پێشێل بكرێن، ئێمە چیتر ئەوە قەبووڵ ناكەین، ئەمجارە شەڕی ئێمە لە پەرلەمانی عێراق دەبێت بۆ جێبەجێكردنی دەستوور بەبێ جیاوازی و بەبێ كەموكورتی.

مێژووی ئێمە لەگەڵ كەركووك مێژوویەكی دێرینە، كەركووك بەس بەشێك نییە لە خاكی كوردستان، كەركووك دڵی كوردستانە، لەسەر كەركووك بارزانیی نەمر، بارزانیی باوك شۆڕشێكی لەسەر دانا، ئەمجارە ئێمە ئامادەین خوێن و رۆحیشمان لەسەر كەركووك دابنێین و هەر دەیگەڕێنینەوە. كەركووك خاكێك نییە بتوانین وازی لێ بێنین، نە شەهیدەكانمان وازیان لێ هێناوە، نە ئێمە وازی لێ دێنین، نە ئێوە وازی لێ دێنن و رۆژێك لە رۆژان كەركووك هەر دەگەڕێتەوە باوەشی كوردستان، بەشكم ناحەزانی ئێمە هەوڵی جددی بدەن بۆ ئەوەی خاكەكەمان داگیر بكەن، چەندین جار خاكی ئێمەیان داگیر كردووە، بەڵام قەت نەیانتوانیوە ئیرادەی ئێمە داگیر بكەن. ئێمە وەڵاممان پێیە كە چۆن دەتوانین خزمەتی هەموو عێراق بكەین، چۆن دەتوانین خزمەتی كەركووك بكەین، چۆن دەتوانین خزمەتی هەموو ناوچە دابڕێندراوەكانی تر بكەین، چونكە مێژووی پارتی دیارە، دەستكەوتەكانمان، پرۆژەكانمان بەڵگەن بۆ ئەو قسانەی كە پارتی دەیكا، كە پارتی دەڵێ رێگەم پێ بدەن، متمانەم پێ بكەن بێمەوە خزمەتی كەركووك بكەم، بەڵگەكانی ئێمە دیارن كە دەتوانین خزمەتی كەركووك بكەین.

خەڵكی كەركووك پێویستە راستییەكان بزانێت، پێویستە بزانن ئەوەی لە مێژوودا خۆی كردووەتە قوربانی، پارتی بووە و رۆڵەكانی پارتی بووە و كەسوكاری ئێوە بوون، خەڵكی كەركووك دەبێ هۆشیار بێتەوە و ئاگادار بێت كە ئەوانەی یارییان بە چارەنووسی خەڵكی كەركووك كردووە و لەسەر بەرژەوەندییەكانی ئێوە بۆ دەستكەوتەكانی شەخسی خۆیان و حزبەكانیان رێككەوتنیان كردووە، زۆر جیاواز و دیارن و ئەو مەجالەی هەیانبووە تاكوو ئێستا نەیانتوانیوە خزمەتی خەڵكی كەركووك بكەن، ئەمجارە داوای ئێمە لە خەڵكی كەركووك ئەوەیە، رێگە بە پارتی بدەن بێین خزمەتی ئێوە بكەین.

بەڕێزان:

بیستم ئەو برادەرانە دەڵێن یەك ملیۆن دەنگ، ئەمە چالێنجێكە كە برای بەڕێزم كاك نێچیرڤان رای گەیاندووە، من لە ئێوە دەپرسم، ئایا دەتوانین ملیۆنێك دەنگ بێنین یان نا؟ دەتوانین بگەڕێینەوە كەركووك یان نا؟ بەڵێ دەتوانین، دەتوانین بگەڕێینەوە كەركووك، دەتوانین یەك ملیۆن دەنگیش بێنین، دەتوانین پارتی ببێتە گەورەترین و سەركەوتووترین لیست لەم هەڵبژاردنەدا، پارتی كە ئیرادە بكات دەتوانێ بیكات، چونكە ئەوەی كە گوتوویەتی، كردوویەتی، لەمەودواش هەرچی پارتی بیڵێ دەتوانێ بیكا، بەڵێ دەتوانین بیكەین.

خوشك و برایان:

ئێمە شانازیی بە مێژووی خۆمان دەكەین، شانازیی بە قوربانییەكانمان دەكەین، شانازیی بە خوێنی شەهیدەكانمان دەكەین، شانازیی بە بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدەكانمان دەكەین، شانازیی بە دەستكەوتەكانمان دەكەین، ئێمە شانازیی بە پرۆژەكانمان دەكەین، بە بیروبۆچوونەكانمان دەكەین، شانازیی بە سەرۆكەكەمان دەكەین، شانازیی بە ڕێبازەكەمان دەكەین، شانازیی بە پارتەكەمان دەكەین.

خوشك و برایان:

تەماشا بكەن بەرامبەر بە پارتی، بزانن كێی تر جگە لە پارتی، بەبێ پارتی، هیچ دەستكەوتێكی بۆ خەڵكی كوردستان هەبووە؟ ئەگەر دەستكەوتیش هەبووبێت، لەو كاتانە بووە كە هاوپەیمانی پارتی بوون، لەو كاتانە بووە كە كورد یەكڕیز بووە، بۆیە ئێمە نەك تەنیا بۆ پارتییەكان، بەڵكوو بۆ هەموو خەڵكی كوردستان، بۆ هەموو خەڵكی عێراق، داوا دەكەین یارمەتیمان بدەن بۆ ئەوەی دادپەروەری بچەسپێت، بۆ ئەوەی مافی هەموو كەسێك وەكوو خۆی جێبەجێ بكرێت و هیچ جیاكاریی لە جێبەجێكردنی مافی هەموو خەڵكی عێراقدا نەكرێت.

رێگریكردن لە سەركەوتنی پرۆژەكان دەستكەوت نییە، رێگریكردن لە پێكهێنانی حكوومەت دەستكەوت نییە تاكوو شانازیی پێوە بكرێ، شانازیی ئەوەیە دڵسۆزی خەڵكەكەی خۆت بیت و ئامادە بیت لە پێناوی خەڵكەكەی خۆت خۆت بكەیت بە قوربانی. ئەو دەستكەوتانەی دەیبینن لە كوردستان، لە زاخۆوە بگرە تا هەڵەبجە لە هەموو شار و شارۆچكەكان كە دەكرێ، دەستكەوتەكان یەك لە دوای یەك چەندین جار باسمان كردووە، لە پرۆژەی رووناكی بگە، (هەژماری من) بگرە، قیڕتاوكردنی ڕێگەوبانەكان بگرە، خزمەتگوزاریی دیجیتاڵی بگرە، هەموو ئەو كارانەی كە كردوومانە لە كەرتی تەندروستی لە كەرتی خوێندن، پەروەردە، لە هەموو بەشە خزمەتگوزارییەكان، ئەوانە هەمووی ئەو دەستكەوتانەن كە دەكرێ ئێمە بۆ كەركووكیش بیانكەین، بەڵام پێویستیمان بە متمانەی دەنگ و پشتیوانیی خەڵكی كەركووكە، متمانەمان پێ بكەن بۆ ئەوەی كەركووكیش وەكوو هەموو شارەكانی كوردستان پێش بخەین و بەرەوپێشەوەی ببەین. گوناحە شارێكی وەك كەركووك ئەو هەموو قوربانییەی داوە، لەسەر بەحرێكی نەوت دەژی، هێشتا كارەبای نەبێ، ڕێگەوبانەكانی بەم جۆرە بن، یان خەڵك هێشتا كێشەی بژێویی ژیانی هەبێ، ئەو شەڕەی لەگەڵ هەرێمی كوردستان دەكرێ، لەگەڵ كەركووكیش دەكرێ، ئەو بودجە بڕینە، ئەو خزمەتنەكردنە لەگەڵ خەڵكی كەركووكیش دەكرێ، خەڵكی كەركووك لە كوردستان جیا نەكراوەتەوە، چونكە جیا ناكرێتەوە، كەركووك كوردستانە و دەبێ ئێمە ئەو شەڕە بكەین بۆ ئەوەی مافی ئەو خەڵكە بگەڕێتەوە. من دەزانم چەند زەحمەتتان كێشاوە، چەند ئازارتان بینیوە، لە هەموو روویەكەوە، لە رووی بژێویی ژیان، لە رووی ئابووری، لە رووی سیاسی، لە رووی ئاسایش و سەقامگیری، كەركووك دەبووایە ئێستا نموونەی پێكەوەژیان بێ لەسەر ئاستی عێراق و هەموو جیهاندا. من دەتوانم ئەوەتان پێ بڵێم كەركووك بەدەست پارتییەوە بێت، دەبێتە نموونەی پێكەوەژیان لەسەر ئاستی هەموو جیهان.

هەموو خەڵكێكی ترتان تاقی كردووەتەوە، لایەنەكانی ترتان تاقی كردوونەتەوە، ئەوان لە جیاتی ئەوەی خزمەتتان بكەن، ئێوەیان بەكار هێناوە بۆ بەرژەوەندیی خۆیان، رێگە بدەن پارتی خۆی بكات بە قوربانیی ئێوە، رێگە بدەن پارتی خزمەتی ئێوە بكات.

خوشك و برایان:

ئینشائەڵا هەمووتان پاڵپشتێكی سەرسەختی پارتی دەبن بۆ ئەوەی پارتی گەورەترین دەنگ لە كەركووك بهێنێت، پشتیوانیی ئەو خوشك و برایانەتان بكەن بۆ ئەوەی سەربكەون.

ناوچە دابڕێندراوەكانی كوردستان هەموویان یەك لە دوای یەك دەبێت بگەڕێنەوە بۆ باوەشی نیشتمان، دەبێ خانەقین بگەڕێتەوە، مەخموور بگەڕێتەوە، زوممار بگەڕێتەوە، شنگال بگەڕێتەوە، هیچ بستێكی ئەم خاكە نابێت بمێنێت لەژێر دەستی داگیركەردا بێت. ئەگەر خەڵك بڕوایان بە دیموكراسیەتە، بڕوایان بە فیدرالیەتە، با بێن خاڵەكانی دەستوور جێبەجێ بكەن، بەڵام كە خەڵكێك هەبێت خۆی لە چەسپاندنی مافە دەستوورییەكان بشارێتەوە، دەبێ ئێمە بچین و ناچاریان بكەین كە ئەم دەستوورە بۆ هەموو عێراق نووسراوەتەوە و تەنیا موڵكی لایەنێك و بەشێكی تایبەت نییە، موڵكی هەموومانە و دەبێ هەموو بەندەكانی وەكوو خۆی جێبەجێ بكرێن، ماددەی 140 وەكوو خۆی جێبەجێ بكرێ و هەموو خەڵك بە مافەكانی خۆیان شاد بن.

ئێمە دەمانەوێ پرۆژەی رووناكی بگاتە كەركووك، دەمانەوێ خزمەتگوزارییەكان بگاتە كەركووك، دەمانەوێ پێكەوەژیانی راستەقینە و ئاشتەوایی دروست لە كەركووك بەرقەرار بكرێت، ئێمە بەرگریی لە مافی هەموو نەتەوەكان دەكەین، نەك تەنیا كورد، لە عەرەب، لە توركمان، لە كریستیان، لە هەموو چین و توێژێك دەكەین، دەزانین كە ئەم خەڵكە چ ئازارێكی چەشتووە، مستەحەقی ئەوە نییە چیتر بەم جۆرە لەبەر ئەوەی كە دەسەڵاتێكی ناشایستە نەیتوانیوە حوكمڕانییەكی دروست بەڕێوە ببات، ئێمە ببین بە قوربانیی دەستی ئەم جۆرە حوكمڕانییە، دەبێ ڕێڕەوی حوكمڕانی لە بەغدا راست بكرێتەوە، دەبێ مافەكانی خەڵكی عێراق هەمووی وەكوو یەك جێبەجێ بكرێت و كەركووك و هەموو شارەكانی تر لە باكووری عێراق و باشوور و رۆژهەڵات و رۆژئاوای عێراق، هەموویان ببن بە ئەرك بەسەر ملی ئەم خوشك و برایانە كە نوێنەرانی راستەقینەی پارتین، لەوێ بەرگریی لە مافی هەر هەموویان بكەن.

دەزانین كە خەڵكی عێراق زۆریان وەكوو ئێمە بەداخەوە چەوساونەتەوە، ڕێگریی هەیە لە پێشخستنی ئەم وڵاتە، لە دابینكردنی خزمەتگوزارییەكان بۆ هەموو هاووڵاتیان، شارەكانی تری عێراق بەداخەوە دەبینین كە ژیانیان چەند سەختە، ئایا عێراق سەرچاوەی سرووشتی نییە؟ داهاتی نییە؟ ئیمكانیەتی نییە؟ بەڵێ هەیەتی، بەڵام ئیدارەیەكی تەواوی ئەو داهاتە نەكراوە و بە شێوەیەكی یەكسان خزمەتگوزاری بۆ خەڵك نەكراوە. ئەركی ئێمەیە لە بەغدا پارێزگاری لە یەكسانی بكەین، لە دادپەروەری بكەین، ئەركی ئێمەیە پارێزگاری و پشتیوانی لە مافی هەموو تاكێكی ئەم وڵاتە بكەین. عێراق ئەگەر خۆشگوزەرانی تێدا بەرقەرار بێت، خەڵك ژیانێكی بەختەوەری هەبێت، ئاسوودە بێت، سەقامگیر بێت، دڵنیا بن كوردستان بە هەموویەوە زۆر زۆر لەوە زیاتر پێشكەوتوو تر دەبێت و خۆشگوزەرانیی زیاتری تێدا جێبەجێ دەكرێت.

كەسێك دڵسۆزی كەركووك بێت، تەنیا بە درووشم قسە ناكات، دێت بە كردار، بە شێوەیەكی پراكتیكی، بە كردەیی خزمەتی خەڵكی كەركووك دەكات، ئایا ئێوە رازین بەو جۆرە ژیانەی كە ئێستا لە كەركووك و ناوچە دابڕێندراوەكانی تری كوردستان هەیە؟ كەواتە دەست لە ناو دەستی یەكتر، دەبێ هەوڵێكی جددی بدەین بۆ ئەوەی هەموو بەشێكی كوردستان بە ناوچە دابڕێندراوەكانەوە، بە ناوچە داگیركراوەكانیشەوە، هەموویان سوودمەند بن لەو خزمەتگوزارییانەی كە پارتی دەتوانێ بۆ ئێوە بیانكات.

خوشك و برایان:

ئێمە دەستوورێكمان نووسی، دەنگمان لەسەر دەستوورێك دا كە عێراق ببێتە وڵاتێكی دیموكرات و فیدرالی كە مافی هەموو پێكهاتەیەك تێیدا دەستەبەر بكرێت، كە كەس نەتوانێت پێشێلی دەستوور بكات، بەڵام كە دەبینین رێگری دەكرێ لە جێبەجێكردنی ماددە دەستوورییەكان، لە جێبەجێكردنی ماددەی 140، بودجە، بژێویی خەڵك، هەموویان كراون بە كارت و فشاری سیاسی، ئەمجارە ئێمە بژاردەی ترمان لەبەردەست نییە جگە لەوەی بچینە بەغدا و لەوێ شەڕ لەسەر ئەم مافانە بكەین. ئەم هەڵبژاردنانە گرنگە بۆ ئەوەی چیتر چاوەڕێ نەبین خەڵك بە بیروبۆچوونێكی شۆڤێنی، بە بیرێكی داگیركەرانە بیر لە داگیركردنی كوردستان بكاتەوە یان بیر لە چارەسەری تر بكاتەوە، بیر لەوە بكاتەوە بێ كوردستان داگیر بكات، ئێمە چاوەڕێی ئەوە نابین ئەوان پیلان دابڕێژن، دەبێ خۆمان بچین پیلانەكانیان لە بەغدا هەڵبوەشێنین. بۆیە گرنگە دەنگ بەو نوێنەرانە بدەن كە بچنە بەغدا و لەوێ ڕێگریی لەو پیلانگێڕیە بكەن، دەبێ دەنگ بەو خوشك و برایانە بدەن بۆ ئەوەی بچن لەوێ بەرگریی لە مافەكانی ئێوە بكەن.

ئێمە نابێ چاوەڕوان بین، خەڵك، لایەنی تر هاوپەیمانێتی دروست بكات، ئێستاش بەڵێنی ئەوە دەدەن و دەڵێن دێین قەوارەی هەرێمی كوردستان تێك دەدەین، ناتوانن، ئێوە ناتوانن جارێكی تر بێن كوردستان داگیر بكەنەوە. بەڵام ئەمجارە پێویستیمان بەوە نەبێت بچین شەڕ بكەین و بەرگریی لە مافەكانی خۆمان بكەین، ئەمجارە پێویستە ئەم شەڕە لە پەرلەمان بكرێت، ئەمجارە پێویستە ئەم شەڕە بە شێوەیەكی یاسایی بكرێ، دەبێ ئەم خوشك و برایانە بچن لە بەغدا كارێكی وا بكەن دەستوور وەكوو خۆی جێبەجێ بكرێت، فیدرالیەت بچەسپێت، دیموكراسیەت بچەسپێت، چیتر رێگە نادەین عێراق بەرەو مەركەزیەت و دیكتاتۆریەت بۆ پاشەوە بگەڕێتەوە.

ئەوەی جێی دڵخۆشییە خوشك و برایان، لەم بانگەشانە دەبینین لەسەر ئاستی هەموو كوردستان كە دەكرێ و زۆر دڵم پێی خۆشە كە دەبینم گەنجێكی زۆر روویان لە پارتی كردووە، ئەمە گەورەترین ئومێدە بۆ داهاتووی وڵاتەكەمان. ئێمەش بەرنامەمان هەیە بۆ گەنج، گەنجەكانی ئێمە دەبێت ژیانێكی باشتریان هەبێت، بەختەوەرتریان هەبێت، چیتر چاوەڕێی ئەوە نەكەن بزانن بەشكم شەڕ دەبێت یان خوانەخواستە شتێكی نەخوازراو رووبدات، دەبێ گەنجانی ئێمەش وەك وڵاتانی پێشكەوتوو، خاوەنی دەرفەتی یەكسان بن، هەلی یەكسان بن بۆ كاركردن، خاوەنی كاری خۆیان بن، خاوەنی بژێویی ژیانێكی شایستە بن، ئەو ئومێد و باوەڕانەی كە هەیانە بتوانن بیكەن بە ڕاستی، پارتی دەتوانێت یارمەتیی ئێوە بدات، چونكە ئێمە چەندین پرۆژەمان هەیە بۆ یارمەتیدانی گەنج كە گەنج خۆی بتوانێت یارمەتیی خۆی بدات. بەداخەوە لە بەغدا تا ئێستاش رێگریی دەكرێ لەوەی كە خەڵك لە هەرێمی كوردستان دابمەزرێت، تەنانەت لە كەركووكیش نایەڵن خوێندنی كوردی هەبێ و كێشەیان بۆ دروست كردوون، ئێمە بۆ هەموو گەنجەكان بەرنامەمان هەیە، بەڵام ئەو بەرنامانە پێویستییان بە پشتیوانیی ئێوەشە، دەتوانین بەیەكەوە بەرنامەكانمان سەربخەین، دەتوانین بەیەكەوە ئەجێنداكەی خۆمان بكەین بەڕاستی، چۆن پێشتر ئەو شتانەی كە خەڵك پێیوابووە خەونە و كردوومانە بەڕاستی، ئەمجارەش بە پشتیوانیی ئێوە، بە متمانەی ئێوە بە پارتی و كاندیدەكانی پارتی، بە سەرخستنی لیستی 275، دەتوانین ئەو خەونانەی كە ماون، دەتوانین ئەوانەش بكەین بە ڕاستی.

من نامەوێ لەوە زیاتر كاتی ئێوە بگرم، تەنیا داواتان لێ دەكەم لە رۆژی هەڵبژاردن، هەموو بە یەكەوە بچینە سەر سندووقی دەنگدان، خۆمان و كەسوكارمان، دۆست و ناسیارەكانمان هان بدەین بچن بۆ دەنگدان، ئافرەتە خۆشەویستەكان، خوشك و دایكان، ئێوە نیوەی كۆمەڵگەن، دەبێ ئێوەش یارمەتیمان بدەن، دەنگ بدەن بە حزبەكەی خۆتان، دەنگ بدەن بە كاندیدە بڕواپێكراوەكانی خۆتان، دەنگ بدەن بە لیستی 275ی پارتی دیموكراتی كوردستان، بەرەو سەركەوتن، بەرەو هەڵبژاردنێكی سەركەوتوو بۆ پارتی دیموكراتی كوردستان.

زۆر زۆر سوپاسی ئامادەبوونی هەموو لایەكتان دەكەم بەخێربێن سەر سەر و سەر چاوم.