ئومێد خۆشناو: کۆیە ئیشی دەوێ نەوەک گارەگار

پێش دوو کاتژمێر

ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر لە پەیامێکدا دەڵێت: کۆیە خوێنی بۆ خۆشگوزەرانی و شکۆمەندی داوە، ئیشی دەوێ نەوەک هاوار و گارەگار.

شەممە 25ـی تشرینی یەکەمی 2025، ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر پەیامێکی لە لاپەڕەی تایبەتی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی (فەیسبووک) بە ناونیشانی (سڵاو کۆیە) بڵاوکردووەتەوە و تێیدا دەڵێت: دەڵێن برادەرێک دوو سێ جاران لە کۆیە سڵاوی ناردبوو، من بە سروشتی خۆم و ئەخلاقی ئەو ڕێبازەی لە سەریم، وەڵامی هەموو سڵاوێک دەدەمەوە، بەڵام مەرج نییە سڵاو لە هەموو کەسێک بکەم.

پارێزگاری هەولێر نووسیوویەتی: ئەوەی ئەو چەند ساڵە بە شانازییەوە خزمەتی کۆیەمان کرد، کاکی سڵاونێر، بەهەموو تەمەنی خۆی و حزبەکەی خزمەتی کۆیەی نەکردووه‌ و نایکات.

ئومێد خۆشناو دەڵێت: کۆیە شیڕەشیڕ و هاوارهاواری ناوێ، وەک خەرکی وراتی کۆیە گوتەنی (گارە گاری ناوێ)، کۆیە (خونی) داوە لۆ خۆشگوزەرانی و شکۆمەند ژیان، کۆیە ئیشی دەوئ ئیش نەک هاوارو گارەگار.!

هەر لە پەیامەدا، ئومێد خۆشناو نووسیوویەتی: خەرکی کۆیەی ئازیز لە ڕابردوو بە شانازییەوە لە خزمەتدا بووین، ئێستاش لە خزمەتین و لە داهاتووش زێتر و زۆرتر لە خزمەت کۆیە دەبین، هێز نییە و نابێ بتوانێ بمانوەستێنیێت.

گوتووشیه‌تی: 11ـی 11 کۆیە وەرامی نییەت و خزمەتی ئێمە و گارەگاری تۆ دەداتەوە، پەلە مەکە و چاوەڕوان بە، کۆیە لەگەڵیشیدا کوردستان ئەو جارە قسە و بڕیاری خۆی دەدات، خراپ و باش حەقی خۆی وەردەگرێ، وەسه‌لام.. دەبرێ ماشائه‌ڵڵا.