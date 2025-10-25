ئيمان خەلیفە مەرجی هاوسەرگیری ئاشكرا دەكات

ئیمان: ئەگەر كەسێكی باش بێتە ژیانم پێی ناڵێم نەخێر

پێش 55 خولەک

ئیمان خەلیفە پاڵەوانی بۆكسێنی جەزائیری رایگەیاند لە كاتێكی گونجاو هاوسەرگیری دەكات، دەشڵێت: هاوسەرگیری پێویستییەكی بنەڕەتییە، بەڵام جارێ هیچ بڕیارێكم نەداوە و سەرنجم تەنیا لەسەر پێشبڕكێیەكانە.

ئیمان خەلیفە، دوای ئەوەی لە ئۆڵمپیكی پاریس مێدالیای زێری لە بۆكسێن بردەوە، نەیارەكانی گومانێكی زۆریان لەسەر رەگەزەكەی دروست كرد، ئەمەش وایكرد فیدراسیۆنی جیهانی بۆکسێن هەموو وەرزشوانەكان ناچار بكات پشكنینی دیاریكردنی رەگەزی ژن و پیاو بۆ بەشداربووان بكات.

فیدراسیۆنی بۆكسینی جیهانی روونی كردووەتەوە، ئامانجی پشكنینی رەگەزی تەنیا بۆ دەستەبەرکردنی دادپەروەری و دەرفەتی یەکسانی ژن و پیاو، ئەمە جگە لە پاراستنی سەلامەتی بەشداربووان.

ئیمان خەلیفە، تەمەن 25 ساڵ، لە دوایین پاڵەوانێتی جیهانی لە پاریس، مشتومڕێکی زۆری بەدوای خۆیدا هێنا، دوای ئەوەی شانبەشانی بۆکسێنەری تایوانی لین یو تینگ میدالیای زێڕی بەدەستهێنا. گومان و ناڕەزایەتی سەبارەت بە جۆری ڕەگەزییەكەی سەریهەڵدا، ئەمەش وایکرد فیدراسیۆنەکە لە مانگی ئایاری ساڵی ڕابردووەوە تاقیکردنەوەی ناچاری بەسەر هەموو وەرزشوانان بسەپێنێت.

ئیمان خەلیفە پێشتر لە دادگای ناوبژیوانان تانەی لە بڕیارەکەی فیدراسیۆنی بۆكسێنی جیهان داوە، بەڵام هێشتا دۆسیەکەی یەکلایی نەبووەتەوە.

ئیمان خەلیفە لە لێدوانێکیدا بۆ تەلەڤزیۆنی جەزائیری لەبارەی ژیانی هاوسەرگیری رایگەیاند ئەگەر كەسێكی باش بێتە پێشەوە و مەرجەكانی جێبەجێ بكات بەدڵنیاییەوە پێی ناڵێم نەخێر، دەشڵێت: هاوسەرگیری پێویستییەكی گرینگە لە ژیاندا، بەڵام هیچ شتێك لە ژیانم دا نییە، هیوادارم رۆژێكدا بێت لە كاتێكی گونجاو رووبدات، مەرجی سەرەكی منیش ئەوەیە كە منی وەكو خۆی قبوڵ بێت و پاڵپشتیم لە بواری وەرزشەكەم بكات.