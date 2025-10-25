سەرۆک بارزانی سەرەخۆشی لە خانەوادە و کەسوکاری حەمەی عەزیز دەکات

پێش 29 خولەک

سەرۆک بارزانی پەیامێکی هاوخەمی بۆ کۆچی دوایی 'حەمەی عەزیز' بڵاوکردەوە و ڕایگەیاند، بەداخێکی زۆرەوە هەواڵی کۆچی دوایی هەڤاڵی تێکۆشەر و پێشمەرگە (حەمەی عەزیز)ـم پێ گەییشت.

ئەمڕۆ شەممە، 25ـی تشرینی یەکەمی 2025، سەرۆک بارزانی لە پەیامەکەیدا ڕایگەیاند، بەداخێکی زۆرەوە هەواڵی کۆچی دوایی هەڤاڵی تێکۆشەر و پێشمەرگە (حەمەی عەزیز)ـم پێ گەییشت. حەمەی عەزیز لە شۆڕشی ئەیلوولدا لە مەکتەبی سیاسی و دواتر لە بارەگای بارزانی، بەرپرسی ئیدارە بوو، لەپێناو دۆزی گەلی کوردستاندا تەمەنی خۆی بۆ خزمەتکردن و خەبات و تێکۆشان تەرخان کرد و لەم ڕێگەیەدا ماندووبوونێکی زۆری بینی.

پرسە و سەرەخۆشیی خۆم ئاراستەی خانەوادە و کەسوکار و دۆست و ئاشنایانی حەمەی عەزیز و هەموو هەڤاڵ و هاوسەنگەرانی دەکەم و خۆم بە هاوبەشی خەمیان دەزانم.

لە خودای گەورە داواکارم ڕۆحی خوالێخۆشبێت بە بەهەشتی بەرین شاد بکات و سەبر و ئارامی بە هەموو لایەک ببەخشێت.