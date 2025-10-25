پێش دوو کاتژمێر

سەرۆكی فەرمانگەی هەماهەنگی و بەدواداچوونی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، جەختی لەوە کردەوە، هەرێمی كوردستان هەموو پابەندییەكانی خۆی جێبەجێ كردووە، پێویستە بەغداش بودجە و شایستە داراییەكان بنێرێت.

شەممە 25ـی تشرینی یەکەمی 2025، عه‌بدولحه‌كیم خه‌سرەو، سەرۆكی فەرمانگەی هەماهەنگی و بەدواداچوونی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، تایبەت بە کوردستان24ـی گوت: گفتوگۆکانی نێوان هەولێر و بەغدا لە بارەی داهاتی نانەوتی هەرێم بەردەوامن، بەڵام هەردوولا لەو بارەیەوە بیروبۆچوونی جیاوازیان هەیە.

هاوکات ئەوەشی ئاشکرا کرد، سەرباری بیروبۆچوونی جیاوازیان لە بارەی داهاتی نانەوتی لەگەڵ بەغدا، بەڵام تا ئەو پرسە یەکلا دەبێتەوە مانگانە لە سەر بڕە پارەیک ڕێککەوتوون بۆیان بنێرن.

سەرۆكی فەرمانگەی هەماهەنگی و بەدواداچوونی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، دووپاتی کردەوە، هەرێمی كوردستان هەموو پابەندییەكانی خۆی جێبەجێ كردووە، پێویستە بەغداش بودجە و شایستە داراییەكان بنێرێت.

یەکشەممە 12ـی تشرینی یەکەمی 2025، ڕێباز حەملان، یاریدەدەری سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان، لە میانی بەشداری لە ژووری هەواڵی کوردستان24ـدا گوتوبووی: دانوستانەکان لە بارەی داهاتی نانەوتی هەرێمی كوردستان نەوەستاوە و بەردەوامی هەیە، سوودانی وەک خۆی ئاماژەی پێدا بوو لە ڕێگەی ئەو لیژنەیەی کە پێکیهێنابوو هەوڵی یەکلاکردنەوەی پرسەکە دەدات.

ئاماژەی بەوەش کردبوو، هەردوو حکوومەتی هەرێم و عێراق، هێشتا لە بارەی داهاتی نانەوتی نەگەیشتوونەتە ڕێککەوتن، بەڵام لە پێناو مووچەی مووچەخۆرانی کوردستان، حکوومەتی هەرێم بۆ ئەم مانگەش 120 ملیار دینار بۆ بەغدا دەنێرێت.