مهسرور بارزانی: بەرنامەمان هەیە بۆری گاز لە کۆرمۆر بگەینینە چەمچەماڵ
سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە میانی پێشکەشکردنی گوتارێک وێڕای بەخێرهاتنی ئامادەبووان، ئاماژەی بەوە دا، سوپاس بۆ خودا ئەو دەرفەتەی بە ئێمە دا ئەو پرۆژانە جێبەجێ بکەین و بیخەینە خزمەتی خەڵکی کوردستان.
گوتیشی: دەمانەوێت کوردستان بکەینە شوێنێک بۆ دابینکردنی کارەبا بۆ هەموو عێراق و دەوروبەریش، ئەم پرۆژە زیاتر هاوکاریمان دەکات بۆ ژینگەیەکی پاکتر، چونکە گازوایل کاریگەریی هەبوو لەسەر پسیکردنی ژینگە.
جەختی لەوەش کردەوە، کوردستان بە سەرچاوەیەکی سروشتی شوێنێکی دەوڵەمەندە، هەم غاز نەوت و کانزا، ئەم سامانە سروشتییە موڵکی هەموو خەڵکی کوردستان مووڵی هیچ حزب و کەسێک نییە.
باسی لەوەش کرد، بەرنامەمان هەیە بۆری گاز لە کۆرمۆر بگەینینە چەمچەماڵ.