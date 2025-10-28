پێش 3 کاتژمێر

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە میانی پێشکەشکردنی گوتارێک وێڕای بەخێرهاتنی ئامادەبووان، ئاماژەی بەوە دا، سوپاس بۆ خودا ئەو دەرفەتەی بە ئێمە دا ئەو پرۆژانە جێبەجێ بکەین و بیخەینە خزمەتی خەڵکی کوردستان.

گوتیشی: دەمانەوێت کوردستان بکەینە شوێنێک بۆ دابینکردنی کارەبا بۆ هەموو عێراق و دەوروبەریش، ئەم پرۆژە زیاتر هاوکاریمان دەکات بۆ ژینگەیەکی پاکتر، چونکە گازوایل کاریگەریی هەبوو لەسەر پسیکردنی ژینگە.

جەختی لەوەش کردەوە، کوردستان بە سەرچاوەیەکی سروشتی شوێنێکی دەوڵەمەندە، هەم غاز نەوت و کانزا، ئەم سامانە سروشتییە موڵکی هەموو خەڵکی کوردستان مووڵی هیچ حزب و کەسێک نییە.

باسی لەوەش کرد، بەرنامەمان هەیە بۆری گاز لە کۆرمۆر بگەینینە چەمچەماڵ.