پێش 3 کاتژمێر

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە میانی پێشکەشکردنی گوتارێک وێڕای بەخێرهاتنی ئامادەبووان، ئاماژەی بەوە دا، سوپاس بۆ خودا ئەو دەرفەتەی بە ئێمە دا ئەو پرۆژانە جێبەجێ بکەین و بیخەینە خزمەتی خەڵکی کوردستان.

لە بارەی پرۆژەی ڕووناکی مەسرور بارزانی گوتی: زیاتر لە چوار ملیۆن هاووڵاتیی لێ سوودمەند بوونە لە سەرانسەری کوردستان، ساڵی دابێت سەرجەم کوردستان دەبێتە خاوەنی کارەبای 24 کاتژمێری.

هاوکات گوتیشی: ئەو پرۆژەیەی ئەمڕۆ زۆر ستارتیژی و گرنگە و هاوکار دەبێت لە زیادکردنی بەرهەمی کارەبا لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان.

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، سەرنجی بۆ ئەوەش ڕاکێشا، دەمانەوێت زیاتر لە سێکتەری کارەبادا هاوکاریی حکوومەتی فیدراڵیش بکەین.

ئاماژەی بەوەش کردووە، دەمانەوێت کوردستان ببێتە سەرچاوەی کارەبا بۆ هەموو عێراق.