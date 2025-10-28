پێش 3 کاتژمێر

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە میانی پێشکەشکردنی گوتارێک وێڕای بەخێرهاتنی ئامادەبووان، ئاماژەی بەوە دا، سوپاس بۆ خودا ئەو دەرفەتەی بە ئێمە دا ئەو پرۆژانە جێبەجێ بکەین و بیخەینە خزمەتی خەڵکی کوردستان.

لە درێژەی قسەکانیدا ئاماژەی بەوەش کرد، حکوومەت لە داهاتوودا بەرنامەی دیکەیشی هەیە بۆ ئەوەی سوود لە وزەی خۆر وەربگرێت، بۆ ئەوەی هاووڵاتییانیش بتوانن وزەی خۆر بەکار بێنن و لە ڕێگەی بانکیش قەرز بدەین بە هاووڵاتییان.

گوتیشی: هەر چەندە ئاستەنگ و ڕێگری زۆرمان هاتووەتە پێش تا پرۆژەکان جێبەجێ نەکەین، بەڵام سوپاس بۆ خوا توانیومان پرۆژەکان جێبەجێ بکەین و خەونی زۆر کەس بکەینە ڕاستی.

مەسرور بارزانی، ئاماژەی بەوەش کرد، هیوادارم بتوانین لە ڕێگەی پرۆژەکانماندا زیاتر خزمەتی خەڵکی هەرێمی کوردستان بکەین.

مەسرور بارزانی داوای لە هاووڵاتییانیش كرد ژینگە بپارێزن و کارەباش بە فیڕۆ نەدەن.