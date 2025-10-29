راستییەكان لەبارەی یاریی دێربی كوردستان

بەگوێرەی ئامارە مێژووییەكان بێت نەورۆز لە بردنەوە نزیكترە

پێش کاتژمێرێک

لە گەڕی شەشەمی خولی ئەستێرەكانی عێراق، یانەی هەولێری پایتەخت بۆ رووبەڕبوونەوەی یانە زامدارەكەی كوردستان سەردانی شاری سلێمانی كردووە، ئەم یارییە دەبێتە یەكەمین یاریی نەورۆز لەم وەرزە لەژێر سەرپەرشتی راهێنەری نوێی یانەكە وەلی كەریم، یارییەكەش لە كاتژمێر 08:30ـی ئەمشەو بەڕێوە دەچێت.

یانەی هەولێر لەم وەرزە لە كۆی 5 یاری، 4 بردنەوە و یەكسابوونێكی هەیە و بە كۆكردنەوەی 13 خاڵ و بەهاوبەشی لەگەڵ دیالە پێشەنگی خولی ئەستێرەكانی عێراقیان گرتووە، لە بەرامبەردا یانەی نەورۆز لە كۆی 5 یاری 4 دۆڕانی هەیە و بە دۆخێكی ئێجگار خراپ تێپەڕ دەبێت.

یانەی نەورۆز دوای دۆڕانەكەیان بەرامبەر دهۆك، راستەوخۆ گرێبەستەكەی یاسین ئاراسی راهێنەری هەڵوەشاندنەوە و جارێكی دیكە وەلی كەریم و پرسیار عەبدولڕەزای وەكو راهێنەر و یاریدەدەر بۆ راهێنەرایەتی سوورپۆشەكانی سلێمانی گەڕاندەوە، ئەم یارییەی نەورۆز بەرامبەر هەولێر دەبێتە یەكەمین یاریی بۆ ستافی نوێی هونەری یانەكە.

ئاماری رووبەڕووبوونەوەكانیان

هەولێر و نەورۆز لە مێژوودا لە هەشت یاریی فەرمی رووبەڕووی یەكتر بوونەوە، هەمیشە ئامارەكانی هەولێر بەرامبەر سوورپۆشەكانی سلێمانی خراپ بووە، بەجۆرێك لە كۆی 8 یاری، تەنیا یەك یاری لە نەورۆز بردووەتەوە و لە بەرامبەردا چوار دۆڕانی هەیە. هەولێر 10 گۆڵی لە نەورۆز كردووە، لە بەرامبەردا 13 گۆڵی لێكراوە.

بەهای پێكهاتەكانیان

بەگوێرەی ئەو زانیارییانەی لە پێگەی بەناوبانگی ترانسفێر ماركێت هاتووە، بەهای پێكهاتەی ئەم وەرزەی یانەی هەولێر بە راهێنەرایەتی باسم قاسم 4 ملیۆن و هەشت سەد هەزار دۆلارە، بەڵام بەهای پێكهاتەی نەورۆز بایی چوار ملیۆن یۆرۆیە.

بەگوێرەی نرخی ئێستای بۆرسەی یاریزانان، گرانبەهاترین یاریزانی یانەی نەورۆز كڵاودیۆ ماڕادۆنایە، لە بەرامبەردا گرانبەهاترین یاریزانی یانەی هەولێر شێرزۆد تێیمیرۆڤی هێرشبەری ئۆزبەكیستانە كە لە هاوینی رابردوو لە خولی ئێرانییەوە گواسترایەوە بۆ خولی ئەستێرەكانی عێراق.