دەم پارتی: پێویستە تورکیا هەنگاوی کردەیی بۆ پرۆسەی ئاشتی بنێت

پێش کاتژمێرێک

دەم پارتی رایگەیاندووە، پێویستە حكوومه‌تی توركیا هەنگاوە یاساییەکانی تایبەت بە پرۆسەی ئاشتی بە زووترین کات جێبەجێ بکات.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 29ـی تشرینی یەکەمی 2025، ئەنجوومەنی یەکسانی و دیموکراسیی گەلان (دەم پارتی)، کۆبووە و ڕاگەیەنراوێکی لەبارەی کۆبوونەوەکە بڵاوکردووەتەوە و دەڵێت، لە کۆبوونەوەکەیان پرۆسەی ئاشتییان تاوتوێ کردووە کە زیاتر لە ساڵێکە بەردەوامە.

هەروەها ئاماژەیان بەوە دا، پەکەکە له‌ کۆنگرەی 12، خۆی هەڵوەشاندەوە، هەروەها لە نوێترین پێشهاتیشدا بڕیاری کشانەوەی سەرجەم هێزەکانی لە سنوورەکانی تورکیا داوە، بۆیە پێویستە ئەم هەنگاوە بە وەرچەرخانێکی بەرچاو لە ڕووی دیموکراسی و یاسا و پرۆسەی ئاشتیی هەژمار بکرێت و هەنگاوە یاسایی و سیاسییە پێویستەکان بە زووترین کات جێبەجێ بکرێن.

هاوکات باس لەوە کراوە، ئاشتی نەک تەنیا بە بێدەنگکردنی چەکەکان بەدی نایەت، بەڵکوو بە دانپێدانان بە مافی هاوڵاتیبوون و مافە دیموکراسیەکان دەبێتە هەمیشەیی.

یەکشەممە، لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا لە بناری چیای قەندیل و بە بەشداریی 25 چەکدار بەڕێوە چووە؛ سەبری ئۆک، ئەندامی کۆنسەی بەڕێوەبەری کۆما جڤاکێن کوردستانێ (کەجەکە)، لە ڕاگەیەنراوێکدا هەنگاوێکی نوێی کردەیی پارتەکەی لە بارەی پڕۆسەی نوێی ئاشتی لە باکووری کوردستان و تورکیا ڕاگەیاند.