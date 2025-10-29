سەرۆک بارزانی: پارتی هەر لە سەرەتاوە باوەڕی بە هەڵبژاردن و دەنگی خەڵک هەبووە و هەر یەکەمیش بووە

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکی بارزانی لە دهۆک ڕایگەیاند، پارتی هەر لە سەرەتاوە باوەڕی بە هەڵبژاردن و دەنگی خەڵک و هاووڵاتییان هەبووە و هەر لە یەکەم هەڵبژاردنەوە تا دوا هەڵبژاردنیش هەر یەکەم بووە؛ هاوکات هیواشی خواست دوای هەڵبژاردن، دۆخەکە باش ببێت و بگۆڕدرێت و کێشەکان چارەسەر بکرێن.

بارەگای بارزانی ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، ئەمڕۆ چوارشەممە 29ـی تشرینی یەکەمی 2025، سەرۆک بارزانی لە شاری دهۆک لەگەڵ بەشێک لە جەماوەر و چینوتوێژەکانی شاری دهۆک کۆبووەوە.

ڕاشیگەیاندووە، لەو کۆبوونەوەیەدا سەرۆک بارزانی گوتارێکی پێشکەش کرد و باسی لە چەند تەوەرێکی پەیوەست بە ڕەوشی ئێستا و هەڵبژاردنی خولی شەشەمی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق کرد.

بارەگای بارزانی دەشڵێت: سەبارەت بە هەڵبژاردن لە کوردستان و عێراق، سەرۆک بارزانی ئاماژەی بەوە دا لە ساڵی 1991 لە کاتی ڕاپەڕین کەس بیری لە هەڵبژاردن نەدەکردەوە و ئێمە باسمان لە هەڵبژاردن کرد. دووپاتیشی کردەوە، پارتی هەر لە سەرەتاوە باوەڕی بە هەڵبژاردن و دەنگی خەڵک و هاووڵاتی هەبووە و پارتی هەر لە یەکەم هەڵبژاردنەوە تا دوا هەڵبژاردن هەر یەکەم بووە.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، سەرۆک بارزانی باسی لەوە کردووە، پارتی هەمیشە خۆی بە بەرپرسیار زانیوە و هیچ کاتێک لە بەرپرسیاریەتی ڕاینەکردووە و بەرپرسیاریەتیشی نەخستووەتە ئەستۆی کەس، بە پێچەوانەوە بەرپرسیارێتیی خەڵکی دیکەشی هەڵگرتووە.

بەگوێرەی ڕاگەیەندراوەکە، سەرۆک بارزانی هیوای خواست دوای هەڵبژاردن، دۆخەکە باش ببیت و بگۆڕدرێت و کێشەکان چارەسەر بکرێن؛ هاوکات سەرۆک بارزانی دووبارە سوپاسی خەڵکی کوردستانی کرد بۆ خۆڕاگرییان بەرانبەر هەموو پیلانەکان و نەناردنی مووچە و سەلماندییان کە بۆ هیچ شتێک سەردانانەوینن.

لە بەشێکی دیکەی ئەو کۆبوونەوەیەدا سەرۆک بارزانی باسی لە دەستووری عێراق کرد و ڕایگەیاند، ئەو دەستوورە وەک خۆی جێبەجێبکرێت زۆرێک لە کێشەکان چارەسەر دەکرێن. هەر لەسەر بابەتی هەڵبژاردن، سەرۆک بارزانی دووپاتی کردەوە، هەر هەڵبژاردنێک گرنگیی خۆی هەیە و دەبێت ئەمجارەش هێز و گەورەیی پێگەی پارتی نیشانی هەمووان بدەینەوە، هەر کەسێکیش ویژدانی هەبێت، دەزانێت مەسەلەی پاراستن و ئەرکی پاراستنی کوردستان لە ئەستۆی کێیە و دەشزانێت ئەو خزمەتەی لە بواری ئاوەدانکردنەوە و پەروەردە و تەندروستی و خزمەتگوزاری و ئاسایش و سەقامگیری و ئابووری و بووژانەوە و پێشخستنی ژێرخانی کوردستان و پرۆژەی ستراتیژی و پێشخستنی کەرتی ڕێگاوبان و گەشتیاری کراوە، پارتی کردوویەتی کە ئەمانە بە ئاسانی بەدەستنەهاتوون . هەروەها باسی لە پاراستنی ئاو و گرنگیی پرۆژەی بەنداو و پۆندەکان کرد کە بۆ داهاتووی کوردستان لە بواری ئاودا گرنگیی زۆریان هەیە و خەڵک لە داهاتوودا دەزانێت کە چ کارێکی گەورە کراوە.

بارەگای بارزانی، ئەوەشی خستووەتەڕوو، فەرهەنگ و کولتووری پێکەوەژیان لە کوردستان تەوەرێکی دیکەی گوتارەکەی سەرۆک بارزانی بوو و لەمبارەیەوە جەختی لە شانازیکردن بەم فەرهەنگە مەزنە لە کوردستان و زیاتر چەسپاندن و بەردەوامیدان بە بنەماکانی پێکەوەژیان کردەوە .

هەروەها لەبارەی پێکهێنانی حکوومەتی نوێی هەرێمی کوردستان، سەرۆک بارزانی باسی لە بەردەوامیی هەوڵەکان لە نێوان پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان کرد بە پێی ئیستیحقاقی هەڵبژاردن و هیواشی خواست هەرچی زووترە حکوومەتی نوێ پێکبهێندرێت.

سەرۆک بارزانی داواشی کرد، هەڵمەتی بانگەشەی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق بە ئارامی و هێمنی و دوور لە توندوتیژی بەڕێوە بچێت.