سەرۆك بارزانی: هەڵبژاردن و دەنگی گەل بە نسبەت پارتییەوە بابەتێكی مەبدەئییە

پێش کاتژمێرێک

سەرۆک بارزانی لەگەڵ کەسایەتی و ڕیشسپییەکانی دهۆك و سێمێل دووپاتی کردەوە، پارتی لە هەموو هەڵبژاردنەکاندا هەر یەکەم بووە و بابەتی هەڵبژاردن و دەنگی گەل بە نسبەت پارتییەوە بابەتێكی مەبدەئییە و پارتی باوەڕی بە دەنگی خەڵك هەیە.

دوای نیوەڕۆی پێنجشەممە 30ـی تشرینی یەکەمی 2025 سەرۆك مەسعود بارزانی لە شاری دهۆك لەگەڵ کەسایەتی و ڕیشسپییەکانی دهۆك و سێمێل کۆبووەوە.

سەرۆك بارزانی لەو کۆبوونەوەیەدا گوتارێکی پێشکەشی ئامادەبووان کرد و ئاماژەی بە یەکەم هەڵبژاردن لە هەرێمی کوردستان کرد لە ساڵی 1992 و دووپاتی کردەوە، پارتی لە هەموو هەڵبژاردنەکاندا هەر یەکەم بووە و بابەتی هەڵبژاردن و دەنگی گەل بە نسبەت پارتییەوە بابەتێكی مەبدەئییە و پارتی باوەڕی بە دەنگی خەڵك هەیە.

نابێت عێراق بە دەستی هیچ لایەنێكەوە بە ناوی زۆرینە بێت

سەرۆك بارزانی باسیشی لە عێراقی دوای 2003 کرد و ڕایگەیاند: عێراقی نوێ لەسەر بنەماکانی هاوبەشی، هاوسەنگی و سازان دامەزراوە، بەڵام ئەم بنەمایانە جێبەجێ نەکران و دەستوور پێشێل کرا و ئەگەر دەستوور جێبەجێ کرابا ئەو کێشانەی هەن ڕوویان نەدەدا، هەروەها جەختی کردەوە کە نابێت عێراق بە دەستی هیچ لایەنێكەوە بە ناوی زۆرینە بێت، دەبێت عێراق بۆ هەموومان بێت و هەر کەس پێگە و مافی خۆی لەو وڵاتەدا هەبێت.

بۆ هەموو جیهان دەرکەوت ئێمە میللەتێكی مەدەنی و ئاشتیخواز و مرۆڤدۆست و زیندووین

هەر لەو گوتارەیدا سەرۆك بارزانی باسی لە لێبووردەیی و ڕەوشتی بەرز و مرۆڤدۆستیی خەڵكی کوردستان کرد و ئەوەی بە بیر ئامادەبووان هێنایەوە کە دوای ئەو هەموو ستەم و جینۆسایدەی بەرانبەر خەڵكی کوردستان کرا، بەڵام لە کاتی ڕاپەڕینی 1991 خەڵکی کوردستان ئەوپەڕی ڕەوشتبەرزی و لێبووردەییان نیشان دا لە کاتێكدا کە دوو فەیلەقی سوپای عێراقی کەوتبوونە دەستی خەڵك، بەڵام هیچ سەربازێكی عێراقی نەکوژرا و ئازار نەدرا، بە پێچەوانەوە خزمەتیان کرا و ڕەوانەی ناوچەکانی خۆیان کرانەوە، ئازادیش بوون لەوەی کە دەمێننەوە یان دەڕۆن، ئەمەش شانازییەکی خەڵكی کوردستانە بۆ هەموو جیهانیش دەرکەوت کە ئێمە میللەتێكی مەدەنی و ئاشتیخواز و مرۆڤدۆست و زیندووین.

ئەگەر شەڕمان پێ بفرۆشن هەرگیز ئێمە ستەم و سەرشۆڕی قبووڵ ناکەین

هەروەها سەرۆك بازرانی جەختی لە گرنگی یەكبوون و یەكڕیزی کردەوە و ڕایگەیاند: ئەگەر ئێمە یەكگرتوو و یەكڕیز و تەبا بین هیچ هێزێك دەرەقەتی ئێمە نایەت، ئەو کێشانەی کە ئێستا ڕووبەڕووی ئێمە دەبنەوە هەمووی دەرئەنجامی نەبوونی یەكڕیزییە.

لە بەشێكی دیکەی گوتارەکەیدا سەرۆك بارزانی باسی لە قۆناغەکانی جینۆسایدکردنی خەڵكی کوردستان لە لایەن ڕژێمە یەك لە دوای یەکەکانی عێراقەوە کرد لە سەدەی ڕابردوو کە بە ئەنفالکردنی فەیلییەکان دەستی پێکرد و دواتریش ئەنفالکردنی بارزانییەکان لە ساڵی 1983 پاشانیش ئەنفالی سەرتاسەری لە کوردستان لە ساڵی 1988، هەروەها قۆناغەکانی کیمیابارانکردنی کوردستان لە ساڵی 1987ـه‌وە تا ساڵی 1988 کە گەورەترین تاوان کیمیابارانکردنی هەڵەبجە بوو، هەروەها جینۆسایدکردنی ئێزیدییەکانی لە ساڵی 2014 لەلایەن رێكخراوی تیرۆرستی داعش باس کرد و گوتی: "سەرباری هەموو ئەمانە گەلی کوردستان ئاشتیخوازە و بەرگەی ئەو هەموو زوڵم و ستەمەی گرتووە کەچی هێشتاش هەر دژی شەڕ و توندوتیژییە و هەمیشە حەزی لە ئاشتی و چارەسەرکردنی کێشەکانە بە ڕێگەی ئاشتییانەیە، بەڵام ئەگەر شەڕمان پێ بفرۆشن هەرگیز ئێمە ستەم و سەرشۆڕی قبووڵ ناکەین و تەسلیمی زاڵم و دیکتاتۆر نابین."

لە بارەی پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدا و ئەو عەقڵییەتەی بەرانبەر کوردستان هەیە سەرۆك بارزانی ڕایگەیاند "بەداخەوە هێشتا عەقڵیەتی زوڵمکردن لە خەڵكی کوردستان لەلایەن بەغداوە ماوە و لەسەر سیاسەتی خۆیان بەردەوامن و ئێستاس بە ناوی موچەبڕین هەمان سیاسەت پەیڕەوە دەکەن کە لە ئەنفال و کیمیاباران کەمتر نییە." سەرۆك بارزانی گوتیشی "دڵنیاتان دەکەینەوە کەس ناتوانێت نە بە مووچە و نەبە هیچ شتێكی تر ئیرادەی ئێمە بشکێنێت و خۆی لەسەر ئێمە فەرز بکات.

لە بەشێكی دیکەی گوتارەکەیدا سەرۆك بارزانی باسی لە فەرهەنگی پێكەوەژیان لە کوردستان کرد و جەختی کردەوە کە پێویستە ئەو فەرهەنگە بپارێزین و نابێت ناکۆکیی لایەنە سیاسییەکان کاریگەری لەسەر پێکەوەژیان و پەیوەندییە کۆمەڵایەتییەکان هەبێت.

دەبێت بە وردی و بە توندی ڕێگری لە مەترسیی ماددەی هۆشبەر بکەین

سەرۆك بارزانی هەروەها باسی لەو شەڕە دەروونییە و شەڕە کۆمەڵایەتییە و ئەو شەڕەی ماددەی هۆشبەرە کرد کە لەگەڵ خەڵكی کوردستان دەکرێت و هەوڵ دەدرێت سۆز و ئینتمای تاکی کوردستانی نەهێڵدرێت و دەبێت ڕێگری لەمە بکرێت.

سەرۆك بارزانی جەختی لە پێویستی بەرنگاربوونەوەی ماددەی هۆشبەر و مەترسییەکانی کردەوە و ڕایگەیاند "ماددەی هۆشبەر بابەتێكی زۆر مەترسیدارە و بە بەرنامە کار بۆ بڵاوبوونەوەی دەکرێت بۆ ئەوەی کۆمەڵگای کوردستانی هەڵتەکێنن بۆیە دەبێت بە وردی و بە توندی ڕێگری لەو مەترسییە بکەین.

دەبێت لە ڕێگەی بونیاتنانی ژێرخان و پرۆژە ستراتیژییەکان پشت بە خۆمان ببەستین

سەرۆك بارزانی هەر لەو گوتارەیدا بۆ ئامادەبووان باسی لە دەستکەوتەکان و پرۆژە ستراتیژییەکان لە هەرێمی کوردستان کرد کە حکوومەتی هەرێم کاریان لەسەر دەکات و گرنگی زۆریان بۆ ئێستا و داهاتووی کوردستان و خەڵکەکەی هەیە. سەرۆك بارزانی دووپاتی کردەوە "دەبێت لە ڕێگەی بونیاتنانی ژێرخان و پرۆژە ستراتیژییەکان پشت بە خۆمان ببەستین."

سەرۆك بارزانی گوتی"وڵات و خاکێكی دۆڵەمەندمان هەیە، بەدیلی بەهێزتر لە نەوت هەیە کە کشتوکاڵ و گەشتوگوزار و پیشەسازییە." باسیشی لە گرنگی و پێویستیی پاراستنی ئاو و دروستکردنی پۆند و بەنداوەکان کرد کە سوودی زۆریان بۆ هەرێمی کوردستان لە ڕووی گلدانەوە و پاراستنی ئاو بۆ داهاتووی هەرێمی کوردستان هەیە.