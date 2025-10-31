ئایدن مەعروف: کوردستان24 ڕۆڵی لە بەهێزکردنی پێکەوەژیان هەبووە

پێش دوو کاتژمێر

ئایدن مەعروف، ئەندامی مەکتەبی سیاسی بەرەی تورکمانی، وێڕای پیرۆزبایی بۆ یادی 10 ساڵەی دامەزراندنی کوردستان24 دەڵێت: کوردستان24 لەڕووی سیاسی و کۆمەڵایەتییەوە گرنگیی زۆری هەیە، گرنگتر لەوەش پەیوەست بە ئێمەوە، ڕۆڵی زۆری هەیە بۆ پشتیوانی کردن لە پێکهاتە و ئاینزاکان و پتەوکردنی پێکەوە ژیان لە هەرێمی کوردستان.

ئایدن مەعروف گوتی: کوردستان24 لە ڕۆژی دامەزراندنییەوە تاکوو ئەمڕۆ، شوێنی خۆی کردووەتە لەنێو جەماوەری کوردستاندا و لە ڕووی سیاسی و کۆمەڵایەتییەوە کاریگەریی باشی دروستکردووە، ڕۆڵی بەهێزیشی هەبووە لە پتەوکردنی پرەنسیپەکانی پێکەوەژیانی نەتەوە و ئایینە جیاوازەکان لە هەرێمی کوردستان.

ئەمڕۆ 10 ساڵ تێپەڕ دەبێت بەسەر دامەزراندنی کوردستان24، ئەو دامەزراوەیەی بە تێڕوانینێکی نیشتمانپەروەرانە و بەو پەڕی پرۆفیشیناڵی، ڕاستترین و دروسترین هەواڵ و زانیاریی پێشکەش بە وەرگرانی کوردستان دەکات.

دامەزراوەی كوردستان24 بۆ توێژینه‌وه‌ و راگه‌یاندن، نێوەندێكی میدیاییە، بێلایەنانە و پیشەییانە، بەرهەمێكی پوختی میدیایی بە شێوەیەكی پرۆفیشناڵانە پێشكەشى بینه‌ر و بیسه‌ر و خوێنه‌رانی دەكات.

کوردستان24، زانیاریی راست و درووست بۆ وەرگرانی كوردزمان لە كوردستان و ناوچەكە و تەواوی جیهان لە رێگەی تۆڕێکی میدیایی رێکخراو: رادیۆ، تەلەڤزیۆن، ویبسایت بە زمانەكانی (كوردی- ھەردوو شێوەزاری "کرمانجی، سۆرانی" و ئینگلیزی، عەرەبی، توركی و فارسی) دەگوازێتەوە.