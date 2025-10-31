سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی پیرۆزبایی لە کوردستان24 دەکات

پێش کاتژمێرێک

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە بۆنەی دەیەمین ساڵیادی دەستپێکردنی پەخشی کەناڵی کوردستان 24 ، پیرۆزبایی لە بەڕێوەبەری گشتیی و دەستەی بەڕێوەبەرایەتی و کارمەندانی کەناڵی کوردستان24 دەکات کە ئەمە دەقەکەیەتی:

بەبۆنەی دەیەمین ساڵیادی دەستپێکردنی پەخشی کەناڵی کوردستان 24، گەرمترین پیرۆزباییتان ئاراستە دەکەم و هیوای سەرکەوتن و پێشکەوتنی بەردەوامتان بۆ دەخوازم.

دە ساڵ لەمەوبەر، لە بارودۆخێکی سەخت و دژواردا کە هەرێمی کوردستان ڕووبەڕووی هێرش و پەلاماری تیرۆریستانی داعش ببوەوە، کوردستان 24 وەک کەناڵێکی میدیایی نیشتمانی و کوردستانی، دەستی بە پەخش کرد و قارەمانیەتی و داستانەکانی پێشمەرگەی کوردستانی بە ڕێبەرایەتی جەنابی سەرۆک بارزانی لە بەرامبەر تیرۆریستاندا، بۆ هەموو جیهان دەگواستەوە و ببووە سەرچاوەیەکی متمانەپێکراو و ڕاستگۆی ڕاگەیاندن.

هیوادارم كوردستان 24 ، لە ئەرکی پیشەیی و کوردستانییانەی خۆی و داکۆکیکردن لە پرسە نیشتمانییەکان و مافەکانی خەڵکی کوردستان و قەوارەی دەستووریی هەرێمی کوردستان بەردەوام بێت و وەک کەناڵێکی سەنگین و بەرپرسیار و پێشەنگ، باشترین خزمەتگوزاریی میدیایی پێشکەشی بینەران و بیسەرانی بکات .

ساڵیادی دەستپێکردنی پەخشی کوردستان 24 پیرۆز بێت و هەمیشە لە پێشکەوتندا بن .

مەسرور بارزانی

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان