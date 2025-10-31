سەرۆک بارزانی سەردانی سەنگەرەکانی پێشمەرگە دەکات

پێش 52 خولەک

سەرۆک بارزانی سەردانی سەنگەرەکانی پیشمەرگەی کوردستانی کرد و لە بارەی ڕەوشی سیاسی بەرچاوڕوونی پێویستی خستەڕوو.

بەپێی ڕاگەیاندراوی بارەگای بارزانی، ڕۆژی هەینی 31ی تشرینی یەکەمی 2025 سەرۆک مەسعود بارزانی سەردانی سەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستانی کرد.

لەو سەردانەیدا سەرۆک بارزانی وێڕای لەنزیکەوە ئاگاداربوون لە گوزەران و ڕەوشی هێزەکانی پێشمەرگە، لەگەڵ ژمارەیەک لە پلەدار و فەرماندەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان کۆبوویەوە و لەبارەی ڕەوشی سیاسی بەرچاوڕوونیی پێویستی خستەڕوو.