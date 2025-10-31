وەزارەتی بەرگریی تورکیا: چاودێری تێکەڵکردنەوەی سوپای سووریا و هێزەکانی هەسەدە دەکەین

پێش دوو کاتژمێر

وەزارەتی بەرگریی تورکیا ڕایگەیاندووە: ‌هێزەکانی سوپای وڵاتەکەی بەردەوامن لە ڕاهێنان، ڕاوێژکاری پشتیوانی تەکنیکی بۆ سوپای سووریا.

سەرچاوەکانی وەزارەتی بەرگریی تورکیا بە رۆژنامەنووسانییان ڕاگەیاندووە، بە داواکاریی حکوومەتی سووریا، هێزەکانیان بەردەوام دەبن لە ڕاهێنان و ڕاوێژکاری و پشتیوانی تەکنیکی بە ئامانجی بەرزکردنەوەی توانای بەرگری سوپای سووریا.

هەروەها ئاماژە بەوە کراوە، تورکیا بە وردی چاودێری پرۆسەی تێکەڵکردنی هێزەکانی هەسەدە بە سوپای سوریا دەکەن.

هاوکات ڕاگەیەنراوەکە پڕۆسەی چەکدانان و هەڵوەشاندنەوەی پەکەکە بە وردی لەلایەن دامەزراوە پەیوەندیدارەکانی تورکیاوە چاودێری دەکرێت.

هەروەها پێشتریش وەزارەتی بەرگریی تورکیا، تێکەڵکردنی هێزەکانی سووریای دیموکرات لەگەڵ سوپای سووریا بە پێویست ناو برد و داوای کرد، ئەم پرۆسەیە بە زوویی جێبەجێ بکرێت.