کەشناسی هەرێم: ئەمڕۆ ئاسمان ساماڵ دەبێت

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند: پلەکانی گەرما وەک تۆمارەکانی دوێنێ دەبن و بۆ سبەی شەممەش ئاسمان ساماڵ دەبێت.

ئەمڕۆ هەینی، 31ـی تشرینی یەکەمی 2025، بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، بڵاویکردەوە، ئەمڕۆ ئاسمان ساماڵ دەبێت و بەگشتیی نزیک دەبێت لە تۆمارەکانی دوێنێ پێنجشەممە و هیچ گۆڕانکارییەکی ئەوەتۆی نابێت.

هەروەها ئاماژە بەوە کراوە، بۆ سبەی شەممە، ئاسمان ساماڵ و لە زۆربەی کاتەکاندا هەندێک پەڵە هەوری لەگەڵ دەبێت.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بە پلەی سیلیزی

هەولێر : 28 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 27 پلەی سیلیزی

دهۆک : 28 پلەی سیلیزی

زاخۆ : 27 پلەی سیلیزی

ئامێدی : 22 پلەی سیلیزی

ئاکرێ : 27 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 29 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 29 پلەی سیلیزی

سۆران : 27 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 17 پلەی سیلیزی

گەرمیان : 31 پلەی سیلیزی.