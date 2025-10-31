محەممەد شوکری: کوردستان24 بەرپرسیارێتییە کۆمەڵایەتی و پیشەییەکانی بەجێگەیاندووە

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنانی هەرێمی کوردستان بەبۆنەی دەیەمین ساڵیادی دامەزراندنی کوردستان24 پیرۆزبایی خۆی ئاراستەی ئەو دامەزراوەیە دەکات و ئاماژەی بەوە کردووە، کوردستان24 بەرپرسیارێتییە کۆمەڵایەتی و پیشەییەکانی بەرانبەر بە نیشتمان و خاکی کوردستان بەجێگەیاندووە

هەینی، 31ـی تشرینی یەکەمی 2025، محەممەد شوکری، سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنانی هەرێمی کوردستان بەبۆنەی ساڵیادی دامەزراندنی کوردستان24 پەیامێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، بەبۆنەی دەیەمین ساڵیادی دامەزراندنی کوردستان24 جوانترین پیرۆزبایی ئاراستەی بەڕێوەبەر و تەواوی کارمەندانی کەناڵەکە دەکەین.

محەممەد شوکری دەشڵێت: کوردستان24 وێڕایی پەیامە ڕاستگۆیەکەی، لەهەمانکاتد هەمیشە کاری بۆ بڵاوکردنەوەی کولتووری لێبوردەیی و پێکەوەژیان و دادپەروەری و پاراستنی مافەکانی مرۆڤ لە کوردستان کردووە، لەهەمانکاتدا بەپێی پرەنسیپی بەرپرسیارەتی کۆمەڵایەتی ئەرکە پیشەییەکانی بەرانبەر نیشتمان، ئازادییە کەسییەکان و تاکەکانی کۆمەڵگە بە زیادەوە بەجێگەیاندووە.

هەروەها سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنانی هەرێمی کوردستان هیوای سەرکەوتن و بەردەوامی بۆ کوردستان24 خواست.

ئەمەش لە کاتێکدایە، لە 31ـی تشرینی یەکەمی 2015 دامەزراوەی کوردستان24 دامەزراو و دەستی بە یەکەم پەخشی خۆی کرد.