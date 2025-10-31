دیپلۆماتکارانی ئەمەریکا: هیوادارین ڕاگەیاندنی دەوڵەتی کوردستان لە کوردستان24ـەوە گوێبیست بین

پێش 54 خولەک

ژمارەیەک لە دیپلۆماتکار و کەسایەتی و شرۆڤەکاری سیاسی ئەمەریکا، ساڵیادی دامەزراندنی کوردستان24 پیرۆز دەکەن و ڕای دیپلۆماتکار و کەسایەتی و شرۆڤەکاری سیاسی ئەمەریکا دەگەیەنن، هەبوونی میدیایەکی وەک کوردستان24 لە واشنتن بۆ گەیاندنی ئەو دەنگەی پێویستە ببیسترێت، زۆر گرنگە.

ئەوان تیشکیان خستووەتە سەر ئەوەی، بوونی میدیایەکی وەک کوردستان24 گرنگییەکی تایبەتی هەیە بۆ نوێنەرایەتی کردنی کۆمەڵگەی کوردستانی لە واشنتن و تەواوی ئەمەریکا.

ئیلێکس بیکەر، بەڕێوەبەری جێبەجێکاری پەیمانگەی مارشاڵ لێگەس گوتی: کوردستان24 گرنگییەکی تایبەتی هەیە بۆ نوێنەرایەتی کردنی کۆمەڵگەی کوردی لە واشنتن و تەواوی ئەمەریکا، پێویستە دەنگەکان ببیسترێن و چەندین چیرۆکی گرنگیش هەن پێویستە بگێردرێنەوە، دەشڵێت: ڕووداوی زۆر گرنگ لە کوردستان ڕوودەدەن، پیرۆزبایی لە کوردستان24 دەکەم کە لەپێشەوەی ئەم دەنگانەیە.

لەلایەکی دیکەوە، کیت کێلۆگ، نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمەریکا بۆ ئۆکرانیا گوتی: پیرۆزبایی لە کوردستان24 دەکەم بەبۆنەی 10 ساڵەی دامەزراندنی، هەبوونی کوردستان24 لە واشنتن زۆر گرنگە بۆ گەیاندنی ئەو دەنگەی کە پێویستە ببیسترێت.

تریفە عەزیز، نوێنەری حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ئەمەریکا گوتی: کوردستان24 ڕۆڵێکی گرنگ دەبینێت لە گواستنەوەی هەواڵ و زانیاریی ورد بۆ هاووڵاتییانی کوردستان، ئێمە لە نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ئەمریکا، هەمیشە ڕۆڵی کوردستان24 بەرز دەنرخێنین.

هەروەها نێلی گۆڵد، سەرۆکی پەیمانگەی گۆڵد بۆ ستراتیژیەتی نێودەوڵەتی گوتی: کوردستان24 زۆر گرنگە، بەتایبەت لەبارەی شێوازی کار و بەڕێوەچوونی بابەتە نێودەوڵەتییەکان کە کاریگەریی زۆریان بەسەرەوەیە بەهۆی میدیاوە، بۆیە هەبوونی میدیایەکی باوەڕپێکراو لە واشنتن کە لە کوردستان پەخشی هەبێت و ڕووداوەکانی واشنتن بگوازێتەوە، گرنگییەکی زۆری هەیە بۆ حکوومەت، بەتایبەت لە کوردستان، بۆ ئەوەی بتوانێت پەیوەندی لەگەڵ واشنتن و ئەمەریکا بەگشتی، هەروەها هاوپەیمانە ڕۆژئاواییەکانی بکات.

لەگەڵ ئەوەشدا، جۆو ڕیدەر، پارێزەر لە ئەمەریکا دەڵێت: من کاتێکی زۆرم لە کوردستان بەسەر بردووە، هەوادارێکی باشی کوردستان و کوردستان24ـم، پیرۆزە 10 ساڵەی پەخشتان، هەبوونی کوردستان24 لە واشنتن زۆر گرنگە بۆ ئێوە و ئێمەش، زۆر گرنگیشە بۆ ناساندنی کورد لە ئەمەریکا، لە ڕێگەی کوردستان24ـەوە زیاتر ئاشنای کورد دەبین، بۆیە دڵخۆشین بەبوونی کوردستان24 لە واشنتن.

پیتەر یوسی، شرۆڤەکاری جیۆستراتیژی گوتی: زۆر پێم خۆشە کە بەردەوامیی 10 ساڵەی پەخشی کوردستان24 دەبیستم، زۆر خۆشحاڵم بەوەی کە دەزانم بەرەو پێشەوەدەچن، بەو هیوایەم بۆ 20 تا 30 ساڵی دیکەش بەردەوام بن، ڕاگەیاندنی دەوڵەتی کوردستانیش لە ئێوەوە ببیستین.