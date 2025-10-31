لە کەنیسەیەکی ئیسپانیا 18 پارچە خشڵی بەنرخ دزرا

پێش کاتژمێرێک

چەند کەسێکی نەناسراو هەستاون بە دزینی 18 پارچە خشڵی بەنرخ لە پەیکەری مەریەمی پاکیزە لە کەنیسەی سانتا کروز لا ڕیال لە شاری گرانادای ئیسپانیا.

ڕێکخراوی کاسۆلیکی "برایەتیی گوڵ" (Confraternity of the Rosary)، کە سەرپەرشتیی کەنیسەیەکە دەکات، هەواڵی دزییەکەی پشتڕاست کردەوە. ڕێکخراوەکە ڕوونیکردەوە، سەرجەم پارچە دزراوەکان دیاری و بەخششی باوەڕداران بوون و موڵکی تایبەتیی برایەتییەکە نەبوون.

برایەتییەکە ڕووداوەکەی بە پۆلیس ڕاگەیاندووە و هاوکاریی تەواوی خۆی بۆ لێکۆڵینەوەکان دەربڕیوە. بەگوێرەی بەیاننامەکە، کامێرای چاودێری لە شوێنی ڕووداوەکە هەبووە و دەسەڵاتداران سەرقاڵی شیکردنەوەی گرتە ڤیدیۆییەکانن. هەروەها پۆلیس خەریکی پشکنینی ئەو پەنجەمۆرانەیە کە لە شوێنەکەدا دۆزراونەتەوە، بە ئامانجی ناسینەوەی گومانلێکراوان لەنێو سەردانکەراندا.

ئەمە یەکەمجار نییە کەنیسەی سانتا کروز لا ڕیال دەدزرێت، بەڵکو پێشتر نزیکەی 20 جاری دیکە ڕووبەڕووی دزی بووەتەوە. لەم نێوەندەدا، سێ جار بە دیاریکراوی "برایەتیی تەسبيح" کراوەتە ئامانج.