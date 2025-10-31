سیاسی

کۆریای باکوور: چەک داماڵینی ئەتۆمی خەونێکی بەتاڵە

جیهان کێشەی نێوان کۆریای باکوور و باشوور

کۆریای باکوور ئەمڕۆ شەممە، 1ـی تشرینی دووەمی 2025، پێشنیازی کۆریای باشووری ڕەتکردەوە کە گوایە پرسی چەک داماڵینی ئەتۆمیی نیمچە دوورگەی کۆریا لە کۆبوونەوەی لووتکەی داهاتووی نێوان سێئول و پەکیندا تاوتوێ دەکرێت، و بە "ئاواتخوازییەک" وەسفی کرد کە هەرگیز نایەتە دی.

ئاژانسی هەواڵی فەرمیی کۆریای باکوور (KCNA) لە بەیاننامەیەکدا، لە زاری پاک میۆنگ هۆ، جێگری وەزیری دەرەوەی ئەو وڵاتەوە بڵاویکردەوە، ڕایگەیاند: "هەوڵەکانی کۆماری کۆریای باشوور بۆ نکۆڵیکردن لە پێگەی کۆماری دیموکراتی گەلی کۆریای باکوور، وەک دەوڵەتێکی ئەتۆمی و قسەکردن لەسەر خەیاڵی چەک داماڵین، تەنیا نەبوونی ژیریی ئەو وڵاتە دەردەخات."

ئاژانسەکە جەختی کردەوە "بە ئارامییەوە دەیسەلمێنین، چەک داماڵینی ئەتۆمی تەنیا خەونێکی بەتاڵە و هەرگیز نایەتە دی."

ئەم هەڵوێستەی پیۆنگیانگ دوای ئەوە هات، نووسینگەی سەرۆکایەتیی کۆریای باشوور ڕۆژی هەینی ڕایگەیاندبوو، بڕیارە لی جای میۆنگ، سەرۆکی کۆریای باشوور، لە پەراوێزی کۆڕبەندی هاریکاریی ئابووریی ئاسیا و زەریای هێمن (APEC) لە شاری گیۆنگجو، لەگەڵ شی جینپینگ، سەرۆکی چین، کۆببێتەوە و پرسی چەک داماڵینی نیمچە دوورگەکە تاوتوێ بکەن.

 
 
 
 
