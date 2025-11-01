چنار سەعد عەبدوڵڵا: کوردستان24 کەناڵێکی گرنگ و پڕۆفیشناڵە

پێش 3 کاتژمێر

ئەمڕۆ شەممە، 1ـی تشرینی دووەمی 2025، چنار سەعد عەبدوڵڵا، ئەندامی کۆمیتەی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە لێدوانێکدا بۆ کوردستان24 ڕایگەیاند: "پیرۆزبایی 10 ساڵەی دامەزراندنی کوردستان24 دەکەم. ئەم کەناڵە لە ڕووی هونەری، ڕوونیی شاشە و کوالێتیی بەرنامەکانییەوە، کەناڵێکی گرنگ و پڕۆفیشناڵە."

چنار سەعد عەبدوڵڵا، ستایشی کارمەند و ستافی کەناڵەکەی کرد و گوتی: "بەهۆی بەرنامە هەمەجۆر و هەواڵەکانیانەوە، تا ئاستێکی باش توانیویانە پەیامەکانیان بگەیەنن. کوردستان24 بە شێوەیەکی ستاندارد و خێرا زانیاری دەگوازێتەوە و هەمیشە ڕاستگۆ بووە لە گەیاندنی هەواڵەکان."

ناوبراو سەبارەت بە ڕۆڵی ئافرەتان لە میدیادا گوتی: "وەک ئافرەتێک، پێم وایە پێویستە هەموو کەناڵێک، بەتایبەتی کوردستان24، گرنگیی زیاتر بە پەیامی ئافرەتان بدات، تاوەکو ئافرەت بتوانێت خۆی لە بەرنامەکاندا ببینێتەوە و ئامانجەکانی بناسێتەوە."

لە کۆتاییشدا ئاماژەی بە بەرنامەی تایبەت بە گەنجان کرد و گوتی: "ئەم کەناڵە بەرنامەیەکی زۆر باشی تایبەت بە گەنجانی هەیە. هیوادارم لە داهاتوودا زیاتر خزمەت بە خێزان بکات و بەها جوان و کولتوورییە کوردەوارییەکان زیاتر زەق بکاتەوە."