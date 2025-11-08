سیاسی

فازڵ میرانی: مننەتی سەرۆکی یەکێتی نازانین

کوردستان فازڵ میرانی پارتی دیموکراتی کوردستان یەکێتی نیشتمانی کوردستان

شەممە، 8ـی تشرینی دووەمی 2025، فازڵ میرانی، بەرپرسی دەستەی کارگێڕیی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە هەڤپەیڤینێکدا لەگەڵ کوردستان24ـدا، گوتی: دەبێت برادەرانی یەکێتی کۆنترۆڵی بافڵ تاڵەبانی بکەن، چونکە قسەکانی بەڕاستی نە خزمەت بە کورد، نە بە یەکێتی، نە بە پێکەوەژیان دەکات.

بەرپرسی دەستەی کارگێڕیی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان، دەڵێت: بافڵ تاڵەبانی چی لە دەست دێت با بیکات و لێی بێ مننەتین، هەروەها کونسوڵگەری و نوێنەری وڵاتانیش کە لە هەرێمی کوردستانن کاتێک گوێیان لە قسەکانی بافڵ تاڵەبانی دەبێت تەنیا پێدەکەنن.

میرانی باسی لە سەروەت و سامانی سەرۆکی یەکێتی کرد و ئاشکرای کرد، بافڵ تاڵەبانی هێلیکۆپتەر و فڕۆکەی تایبەتی هەیە، لە هەموو جیهان کۆشکی هەیە، ئەو سەروەت و سامانەی لە کوێ هێناوە؟

 
 
 
 
 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,
Fly Erbil Advertisment