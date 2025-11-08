فازڵ میرانی: مننەتی سەرۆکی یەکێتی نازانین

پێش دوو کاتژمێر

شەممە، 8ـی تشرینی دووەمی 2025، فازڵ میرانی، بەرپرسی دەستەی کارگێڕیی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە هەڤپەیڤینێکدا لەگەڵ کوردستان24ـدا، گوتی: دەبێت برادەرانی یەکێتی کۆنترۆڵی بافڵ تاڵەبانی بکەن، چونکە قسەکانی بەڕاستی نە خزمەت بە کورد، نە بە یەکێتی، نە بە پێکەوەژیان دەکات.

بەرپرسی دەستەی کارگێڕیی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان، دەڵێت: بافڵ تاڵەبانی چی لە دەست دێت با بیکات و لێی بێ مننەتین، هەروەها کونسوڵگەری و نوێنەری وڵاتانیش کە لە هەرێمی کوردستانن کاتێک گوێیان لە قسەکانی بافڵ تاڵەبانی دەبێت تەنیا پێدەکەنن.

میرانی باسی لە سەروەت و سامانی سەرۆکی یەکێتی کرد و ئاشکرای کرد، بافڵ تاڵەبانی هێلیکۆپتەر و فڕۆکەی تایبەتی هەیە، لە هەموو جیهان کۆشکی هەیە، ئەو سەروەت و سامانەی لە کوێ هێناوە؟