كریستیانۆ وادەی وازهێنانی لە یاریكردن ئاشكرا كرد

كریستیانۆ: سعوودیە نیشتیمانی خۆمە و خۆشم دەوێت

پێش دوو کاتژمێر

كریستیانۆ رۆناڵدۆ، ئەستێرەی پۆرتوگالی، لە گفتووگۆیەكدا رایگەیاند هاتنی بۆ سعوودیە بڕیارێكی زۆر دروست بوو، دەشڵێت: رەنگە دوو ساڵی دیكە واز لە یاریكردن بهێنم.

كریستیانۆ رۆناڵدۆ، ئەستێرەی یانەی نەسری سعوودیە لە لێدوانێكدا جەختی لەوە كردەوە كە خۆی بە هاوڵاتییەكی سعوودیە دەزانێت، دەشڵێت: خۆشەویستی ئەو وڵاتە لە دڵم دایە، وەكو نیشتیمانی خۆم سعوودیەم خۆشدەوێت، من تەنیا بۆ یاریكردن نەهاتوومەتە ئێرە، هاتووم بۆ ئەوەی لێرە بژیم.

كریستیانۆ رۆناڵدۆ ئاماژەی بۆ ئەوەش كرد كە دەیەوێت هاوكاری سعوودیە بكات بۆ ئەوەی میوانداریی مۆندیالی 2034 بكات، دەشڵێت: ئامادەم بۆ هەموو پرۆژەكان پاڵپشتی وڵاتی سعوودیە بكەم، محەمەد بن سەلمان، شازادەی جێنشینی سعوودیە كاری زۆر گەورەی بۆ بەرەو پێشبردنی سعوودیە كردووە، بۆیە دەمەوێت لە هەموو پرۆژەكان پاڵپشتی بكەم.

كریستیانۆ لە بەشێكی دیكەی قسەكانی دا گوتی: كاتێك بڕیارم دا بێمە ئێرە، هەمووان وایانزانی من شێت بوومە، بەڵام دواتر دەركەوت من راستم، رۆژ بە رۆژ لێرە زیاتر هەست بە چێژ و خۆشی دەكەم، رەنگە دوای ساڵێك یان دوو ساڵی دیكە واز لە یاریكردن بهێنم.

كریستیانۆ رۆناڵدۆ لە هاوینی 2023 مانچێستەر یونایتدی جێهێشت و روویكردە یانەی نەسر، ئەگەرچی لەگەڵ ئەو یانە سعوودیە هیچ نازناوێكی فەرمی نەبردووەتەوە، بەڵام لە كۆی 116 یاری، 103 گۆڵ و 21 ئاسیستی كردووە و گرێبەستەكەشی لە هاوینی 2027 لەگەڵ یانە سعوودیەكە كۆتایی دێت.