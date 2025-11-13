وەزارەتی ئەوقاف: تاقیکردنەوەی مورشیدانی ئایینی بۆ وەرزی حەجی 2026 ئەنجامدرا

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەرایەتیی گشتی حەج و عومرەی کوردستان ڕایگەیاند: وەزارەتی ئەوقافی هەرێمی کوردستان تاقیکردنەوەی مورشیدی ئایینی بۆ وەرزی حەجی داهاتوو لە هەر چوار پارێزگاکەی هەرێم ئەنجامدا، ئەمساڵ مەرجی نوێ بۆ مورشیدانی ئایینی دانراوە.

کاروان ستونی، وتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی گشتی حەج و عەمرەی کوردستان تایبەت بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی ڕاگەیاند: پێنجشەممە، 13ی تشرینی دووەمی 2025، بە بەشداری 400 مامۆستای ئایینی لە گشت پارێزگاو ئیدارە سەربەخۆکانی هەرێم، تاقیکردنەوەی مورشیدی ئاینی لەهەر سێ پارێزگای هەولێر، سلێمانی و دهۆک بەڕێوەچوو کە لەلایەن لیژنەیەکی باڵای وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینی کە لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان پێکهێنراوە هەڵسەنگاندنیان بۆ ئەنجام دەدرێت.

گوتیشی: ئەمساڵ تەنیا ئەو مامۆستایانە مافی بەشداریکردنیان لە تاقیکردنەوەی مورشیدی ئاینی پێ دراوە کە پێشتر نە لەسەر ئەرکی خۆیان نە لەسەر ئەرکی حکومەت حەجیان ئەنجام نەدابێت، لە کاتێکدا ئەم مەرجە پێشتر تەنیا بۆ ئەو مامۆستایانە بوو کە لەسەر ئەرکی حکومەت سەفەری حەجیان ئەنجامدابوو، هۆکارەکەشی بۆ ئەوە گەڕاندەوە کە پشکی هەرێمی کوردستان بۆ حەج گەلێک کەمترە لە ڕێژەی خواستی هاوڵاتیان.

وتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی حەج و عەمرەی کورستان هەروەها گوتی، لە کۆی ئەو 400 مامۆستایەی بەشداری تاقیکردنەوەیان کردووە، 35تا 40 مامۆستا کە لە تاقیکردنەوەکەدا نمرەی 75٪ و زیاتر بەدەست بهێنن لە ڕێگەی تیروپشکەوە هەڵدەبژێردرێن بۆ بەشداریکردن لە خولێکی تایبەت بە ڕێکارە شەرعی و کارگێڕییەکانی بە جێگەیاندنی حەج، بۆئەوەی وەک مورشید و رێنماییکاری ئایینی بەشداری لە وەرزی حەجی ساڵی 2026 بکەن.

بە گوتەی کاروان ستونی، 89 هەزار کەس ناویان بۆ ئەنجامدانی پرۆسەی حەج تۆمار کردووە لە کاتێکدا پشکی هەرێمی کوردستان تەنیا 5135 کەسە.

کاروان ستونی ئاماژەی بەوەشدا، بە بڕیاری وڵاتی سعودیە پێویستە گشت ڕێکارەکانی تایبەت بە پرۆسەی حەج تا کۆتایی مانگی کانوونی دووەمی ساڵی 2026 ئەنجام بدرێت، بۆیە مورشیدانی ئایینی دوای تاقیکردنەوە و وەرگرتنی خول، دەبێت پشکنی پزیشکی ئەنجام بدەن وەک بەشێک لە ڕێکارەکانی وەرگرتنی ڤیزای سعودیە.

کوردستان24 زانیویەتی لە کابینەی نۆیەمی حکومەتی هەرێمی کوردستان نزیکەی ١٨٠ مامۆستای ئایینی پرۆسەی حەجی و زیاتر لە ٧٠٠ مامۆستای دیکەش عەمرەیان لەسەر ئەرکی حکومەت ئەنجام داوە.