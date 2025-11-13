56 کاندید تەنیا یەک دەنگیان بەدەستهێناوە

پێش کاتژمێرێک

ژمارەیەک کاندید بەهۆی بەدەستنەهێنانی دەنگی پێویست نەیانتوانی کورسی پەرلەمان مسۆگەر بکەن، بەشێکیان یەک دەنگ و دوو دەنگیان بەدەستهێناوە.

پێنجشەممە، 13ـی تشرینی دووەمی 2025، لەگەڵ ڕاگەیاندنی ئەنجامە بەراییەکانی دەنگدانی گشتیی و تایبەتی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق، ژمارەیەک کاندید نەیانتوانی بگەنە پەرلەمان ئەمەش بەهۆی بەدەستنەهێنانی دەنگی پێویست، بەگوێرەی بەدواداچوونی ماڵپەڕی کوردستان24، ژمارەیەک کاندید لە سەرتاسەری عێراق، تەنیا یەک دەنگیان بەدەستهێناوە، بەڵام هیچ کاندیدێکی هەرێمی کوردستانی تێدانییە.

ئەو کاندیدانەی تەنیا یەک دەنگیان بەدەستهێناوە، زۆرترینی لە بازنەی بەغدایە کە 28 کاندیدن.

شەوی ڕابردوو کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، ئەنجامی بەرایی هەردوو دەنگدانی گشتیی و تایبەتی بۆ هەڵبژاردنی خولی شەشەمی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق ڕاگەیاند و ڕێژەی بەشدایکردن لە 56.11%.بووە.

ناوی کاندید و بازنە و لیستی کاندیدەکان.

بەسرە

1-بەدور سەعد قاسم، هاوپەیمانی عومقی نیشتیمانی

2-حازم کازم محەممەد،هاوپەیمانی عومقی نیشتیمانی

3-ئەتیاف باسم جەودە، هاوپەیمانی عومقی نیشتیمانی

4-زەینەب عەبدوڵرەحیم سالم، هاوپەیمانی عومقی نیشتیمانی

5-جەواد موحسن سالم، هاوپەیمانی عومقی نیشتیمانی

6-لەیس عیماد عەبدولستار، هاوپەیمانی خزمەتگوزاری

7-سەفا عەباس ناسر، هاوپەیمانی خزمەتگوزاری

8-فیردەوس تاهر عوبید، هاوپەیمانی خزمەتگوزاری

9-زەهرا محەموود خزێر، هاوپەیمانی خزمەتگوزاری

قادسیە

10-ئەمیر خەلەف نەعیم، هاوپەیمانی عومقی نیشتیمانی

11-ڕەشا باجی سیوان، هاوپەیمانی عومقی نیشتیمانی

12-دالیا عباس موتلەک، شعلە دیوانییە

بابل

13-حەیدەر کازم حەبیب، هاوپەیمانی عومقی نیشتیمانی

14-لەمیا جەبار حبووب، بزووتنەوەی سومریوون

بەغدا

15-سەفا ڕەعد مبدر،ئیشراقە کانون

16-هاجر نسیر عەلی، ئیشراقە کانون

17-سەباح نورەدین مهدی، بەرەی فەیلی

18-موعتز شاکر نوعمان، حەسمی نیشتیمانی

19-شەیما سەباح عەنا، هاوپەیمانی ئەساسی عیراقی

20-سەبا حیسامەدین عەبدولعەزیز، هاوپەیمانی جێگرەوە

21-وائل حەماد ئیبراهیم، بەغداد، هاوپەیمانی جێگرەوە

22-سەبا عەلی کەریم، هاوپەیمانی جێگرەوە

23-غەسسان حەمید دوهان، هاوپەیمانی عومقی نیشتیمانی

24-ئەسما خەمیس ساڵح، هاوپەیمانی عومقی نیشتیمانی

25-محەممەد عەبدولقادر ساڵح، هاوپەیمانی عومق نیشتیمانی

26-جەلیل خزیر زەغیر، بەغداد، هاوپەیمانی عومقی نیشتیمانی

27-تەغرید نیهاد هادی، هاوپەیمانی خزمەتگوزاری

28-ئیقبال عەبدولزەید ناجی، هاوپەیمانی خزمەتگوزاری

29-محەممەد ‌غالب عەبدوڵڵا، تەیار قەزییەتوونا

30-ئەیاد ساڵح سەباح، هاوپەیمانی رەوادی نیشتیمانی

31-عەلی محەممەد، بزووتنەوەی رەوادی نیشتیمانی

32-محەممەد موتشر عەبدولکەریم، بزووتنەوەی رەوادی نیشتیمانی

33-فیحا عەبود مەهدی، بزووتنەوەی رەوادی نیشتیمانی

34-هەدیل ئەحمەد حوسین، بەغداد، حەرەکەی الرواد نیشتیمانی

35-نەعیم دنیان عبید، بزووتنەوەی رەوادی نیشتیمانی

36-محەممەد رەحیم عەبدوڵڵا، بزووتنەوەی رەوادی نیشتیمانی

37-ریهان کازم رزا، بزووتنەوەی رەوادی نیشتیمانی

38-سەفا حوسێن فارس، بزووتنەوەی رەوادی نیشتیمانی

39-محەممەد قاسم جەلیب، بزووتنەوەی رەوادی نیشتیمانی

40-ئەمیرە لەتیف عەبدوڵڵا، بزووتنەوەی رەوادی نیشتیمانی

41-عەلا حاتەم حوسێن، حزبی چاکسازی عێراقی

42-سابر کازم تۆفان، حزبی چاکسازی عێراقی

دیالا

43-حوسێن فەهمی شەلال، حزبی عیمران

44-بلقیس حاتەم سعود، حزب عیمران

بازنەی سەڵاحەددین

45-ئینتیسار عەلی حەمید، شەرگات بۆ گەلەکەی

کەربەلا

46-زيا عەباس سەدام، هاوپەیمانی عومقی نیشتیمانی

47-ئەحمەد حەسەن جهاد، هاوپەیمانی عومقی نیشتیمانی

کەرکووک

48-فاتن رەجب جەواد، حزب عیمران

49-سامی خدر خەلف، حزبی عیمران

50-ئیبراهیم حامد عبد موربەت، حزب عمران

نەینەوا

51-بەشار ئیبراهیم محەممەد، هاوپەیمانی ئەساسی عیراقی

52-عەلی محەممەد خلێف، هاوپەیمانی ئەساسی عیراقی

53-ئەدهەم رجب عەواد، هاوپەیمانی حەدبای نیشتیمانی

54-حوسێن ئیبراهیم ئەحمەد،حزب عمران

55-عەمار موعتەسەم سعدوڵڵا، حزبی لیوای نیشتیمانی

56-رەنە موزاحیم عەزیز، حزبی لیوای نیشتیمانی