ئاسایشی ڕووسیا: هەوڵێکی ئۆکرانیامان بۆ تیرۆرکردنی بەرپرسێکی باڵا شکستپێهێنا

پێش 30 خولەک

ئاسایشی ڕووسیا ئاشکرایکرد، شکستیان بە هەوڵێکی تیرۆرکردنی یەک لە بەرپرسانی باڵای ئەو وڵاتە هێناوە، کە لەلایەن دەزگای هەواڵگری ئۆکرانیاوە هەوڵی بۆ درابوو.

دەستەی ئاسایشی ڕووسیای فیدراڵ لە راگەیەنداوێکدا بڵاویکردەوە، ئەمڕۆ هەینی شکستیان بە هەوڵێکی دەزگای هەواڵگری ئۆکرانیا بۆ تیرۆرکردنی یەکێک لە بەرپرسانی باڵای ڕووسیا هێناوە.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، دەزگای هەواڵگری ئۆکرانیا لە رێگەی چوار کەسەوە، هەوڵی تیرۆرکردنی ئەو بەرپرسە باڵایەی ڕووسیای داوە، هەروەها لەنێو ئەو چوارکەسەدا ژن و مێردێکی خەڵکی ڕووسیا و کۆچبەرێکی نایاسایی خەڵکی وڵاتانی ئاسیای ناوەڕاست هەن.

سەبارەت بە چۆنییەتی هەوڵدان بۆ تیرۆرکردنی ئەو بەرپرسە باڵایە، دەستەی ئاسایشی ڕووسیا ئاماژەی بەوەداوە، کاتێک بەرپرسە ڕووسییەکە سەردانی یەکێک لە گۆڕستانەکانی مۆسکۆی کردووە، لە ڕێگەی دانانی بۆمب لەنێو کامێرایەک و شاردنەوەی لەنێو گۆڕستانەکەدا هەوڵدراوە بکرێتە ئامانج.